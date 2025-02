VIDEO AUDACE CERIGNOLA CATANIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola vince con un netto 2 a 0 contro il Catania. Nel primo tempo i pugliesi provano subito ad imporre il proprio gioco senza tuttavia capitalizzare un colpo di testa di Visentin poco prima del quarto d’ora.

Pure il suo collega D’Andrea non è più preciso al 22′ e sul fronte opposto la conclusione di Dalmonte viene murata da Romano al 32′. Proprio Dalmonte viene sostituito per infortunio con Corallo al 35′ ed i rossazzurri però restano in inferiorità numerica dal 37′ per colpa dell’espulsione rimediata da Frisenna, che si è fatto ammonire in due circostanze in poco più di mezz’ora.

Nel secondo tempo gli Ofantini proseguono con le loro sortite offensive proponendosi in avanti con Coccia al 54′ ma è invece Salvemini a spezzare l’equilibrio con la rete firmata su assist di Achik con un colpo di testa al 60′. Nel finale le cicogne colgono un palo con D’Andrea al 64′ oltre a trovare la rete del raddoppio conclusivo al 69′ tramite la giocata vincente di Capomaggio.

