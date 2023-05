Video/ Audace Cerignola Foggia (4-1) gol e highlights: D’Ausilio cala il poker

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA: DOMINIO DEI PADRONI DI CASA!

L’Audace Cerignola asfalta il Foggia nella gara di andata del primo turno dei play-off di serie C. I padroni di casa vincono per quattro reti ad uno ed ipotecano il passaggio del turno. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Di Noia in mezzo per Beretta, conclusione debole. Russo ci prova dalla distanza, palla fuori. Rigore a favore dei padroni di casa! Leo interviene in ritardo su Achik, il direttore di gara indica il dischetto. Achik si presenta sul dischetto e non sbaglia! Punizione molto invitante per i padroni di casa, sulla sfera Sainz-Maza. Grandissima esecuzione di Sainz-Maza per il raddoppio dei padroni di casa! Uno-due micidiale dei padroni di casa che vogliono chiudere all’andata il discorso qualificazione. Termina la prima frazione di gioco.

Bjarkason! Accorcia le distanze il Foggia! Conclusione dalla distanza che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. Audace Cerignola che si riporta sul doppio vantaggio un minuto dopo! Sainz-Maza trova un sinistro in diagonale che non lascia scampo a Thiam, doppietta personale per Sainz-Maza. Grandissima occasione per Schenetti, Sarraco salva con una grande parata. Petermann in mezzo, non ci arriva Iacoponi. D’Ausilio! Cala il poker l’Audace Cerignola che ipoteca il passaggio del turno! Samele serve il compagno di squadra che sigla con il sinistro. Termina il match, l’Audace Cerignola ipoteca il passaggio del turno.

