Video/ Audace Cerignola Giugliano (1-0) gol ed highlights: acuto Malcore! (Serie C)

VIDEO AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO (1-0): DECIDE MALCORE

Video Audace Cerignola Giugliano che vede i primi 45 minuti di gioco in totale equilibrio in campo. Langella prova a farsi vedere con un tiro da fuori che viene respinto dalla difesa campana ben messa in campo e che gioca soprattutto sulle ripartenze offerte dell’esperto attaccante Federico Piovaccari, il pifferaio che ha girato il mondo giocando in Romania ed in Spagna oltre i gol in Serie B soprattutto. Primo tempo che termina con il risultato di 0-0, reti bianche e poche, anzi pochissime emozioni tra le due squadre che arrivano dalla Serie D che non vogliono sbagliare e pertanto non regalano spazi alle avversari ma che ne determina una riduzione dello spettacolo in gioco.

Seconda ed ultima frazione di gioco del secondo tempo del video tra Audace Cerignola e Giugliano che vede le azioni dei padroni di casa alla ricerca dei tre uomini più offensivi. Capomaggio e Achik che vengono cercati da Langella e compagni ma l’ottima difesa ospite non concede spazi. L’epidosio che decide il match arriva durante i minuti di rcupero con il traversone sul secondo palo di Langella che trova Malcore che non ci pensa due volte e si coordina al volo realizzando il gol della vittoria. L’Audace Cerignola sale a quota 3 punti in campionato mentre si fermano i campani del Giugliano a quota 3 punti con questa sconfitta nei minuti finali del gioco, in campionato.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO: IL TABELLINO

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco; Coccia, Allegrini, Ligi, Giofré; Capomaggio, Tascone, Langella; Neglia, D’Andrea, Achik.

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol, Zullo, Poziello C.; Rondinella, Lucas, De Rosa, Gladestony, D’Alessio; Piovaccari, Salvemini.

Marcatore: 92′ Malcore (C)

