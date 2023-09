Video/ Audace Cerignola Juve Stabia (0-0) gol e highlights: le ‘Vespe’ non pungono (25 settembre 2023)

VIDEO e HIGHLIGHTS AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: LA CRONACA

Video Audace Cerignola Juve Stabia che presenta fin dai primi minuti una sfida aperta tutti i risultati. Dopo pochi minuti, il numero 99 piovanello cerca di impensierire il portiere avversario senza però riuscirci. Poco dopo è il turno di Romeo che sfida Krapikas, costringendolo ad una bella parata. Nel corso del primo tempo l’occasione migliore capita dalle parti di Candellone che però spara fuori da posizione più che ottima. L’unica ammonizione di questo primo tempo viene inflitta al calciatore ex Avellino Mignanelli, reo di aver commesso un’irregolarità al minuto 44. Finisce il primo tempo con il risultato di 0-0, dominio per le vespe che però non riescono a pungere l’avversario. Secondo tempo della sfida tra Audace Cerignola e Juve Stabia che non racconta gol, ospiti che cercano di sbloccare il risultato con le giocate di piovanello senza però trovare la via giusta.

Tra le occasioni più importanti c’è sicuramente quella capitata sui piedi del numero 5 argentino Capomaggio: conclusione dalle parti del portiere avversario che però non trova la porta, tanta sfortuna per il centrocampista. I cambi ospiti non riescono a dare gli esiti sperati con una sfida che più volte viene spezzettata a causa di interventi irregolari. Dal limite ci prova Leone, palla sopra la traversa. Direttore di gara che al termine dei 90 minuti fischia tre volte e manda le due formazioni nei propri spogliatoi con un punto conquistato a testa. Juve Stabia che sale a quota 11 punti non riuscendo a mantenere il primo posto in classifica; audace Cerignola che sale invece al settimo posto.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: IL TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas T. (Portiere), Russo L., Allegrini G. (dal 35′ st Ligi A.), Martinelli L., Tentardini A., Tascone M. (dal 27′ st Ghisolfi M.), Capomaggio G., Ruggiero Z. (dal 45′ st Miguel Angel), D’Andrea F. (dal 27′ st D’Ausilio M.), Leonetti V. (dal 34′ st Sosa F.), Malcore G.. A disposizione: Carnevale A., Coccia G., De Luca U., Fares G. (Portiere), Gonnelli L., Prati B., Rizzo A., Trezza S. (Portiere), Vitale M.

JUVE STABIA: Ngagne D. (Portiere), Baldi M., Bachini M., Bellich M., Mignanelli D. (dal 25′ st Andreoni C.), Buglio D. (dal 1′ st Piscopo K.), Leone G., Gerbo A. (dal 25′ st Erradi B.), Piovanello E. (dal 25′ st Marranzino P.), Candellone L., Romeo F.. A disposizione: D’Amore F., Esposito M. (Portiere), Guarracino M., La Rosa A., Maselli S., Meli M., Picardi M., Rovaglia P., Signorini A. (Portiere), Vimercati A.

Ammonizioni: al 29′ st Martinelli L. (Audace Cerignola) al 43′ pt Mignanelli D. (Juve Stabia), al 1′ st Baldi M. (Juve Stabia), al 42′ st Leone G. (Juve Stabia).

VIDEO AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: GOL E HIGHLIGHTS













