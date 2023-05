Video/ Audace Cerignola Juve Stabia (3-0) gol e highlights: Capomaggio e Tascone!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola supera la Juve Stabia per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa sembrano cominciare bene la gara riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 16′ grazie alla rete messa segno da Capomaggio con un colpo di testa su assist di Sainz Maza ma perdono prematuramente per infortunio il capitano Allegrini, rimpiazzato da Tascone già al 17′. I minuti scorrono sul cronometro e, dopo qualche attimo di interruzione dovuto al lancio di fumogeni in campo, i campani continuano a macinare gioco trovando pure il gol del raddoppio al 28′ per merito di Tascone, raccogliendo il pallone respinto da Barosi sulla conclusione del solito Sainz-Maza.

Nel secondo tempo le Vespe dimostrano di essere ancora vive con una soluzione dalla distanza provata da Ricci senza inquadrare lo specchio della porta al 65′. Nell’ultima parte dell’incontro Saracco spegne le speranze della Juve parando a D’Agostino il calcio di rigore concesso per fallo di Blondett sullo stesso D’Agostino al 76′ ed è Achik a chiudere i conti con il tris siglato al 90’+2′, con l’aiuto di D’Ausilio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Perri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente D’Andrea da un lato, Altobelli, Scaccabarozzi, Vimercati e Mignanelli dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette all’Audace Cerignola di qualificarsi al turno successivo dei playoff della Serie C mentre la Juve Stabia conclude definitivamente la sua corsa stagionale alla Serie B.

Audace Cerignola-Juve Stabia 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 16′ Capomaggio(A); 28′ Tascone(A); 90’+2′ Achik(A).

Assist: 16′ Sainz Maza(A); 90’+2′ D’Ausilio(A).

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) – Saracco; Ligi, Allegrini, Blondett; Coccia, Capomaggio, Langella, Sainz-Maza, Russo; Malcore, D’Andrea. Allenatore: Michele Pazienza.

JUVE STABIA (4-3-3) – Barosi; Dell’Orfanello, Caldore, Vimercati, Maggioni; Ricci, Altobelli, Scaccabarozzi; Mignanelli, Pandolfi, Bentivegna. Allenatore: Walter Novellino.

Arbitro: Mario Perri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 13′ Altobelli(J); 45’+4′ D’Andrea(A); 59′ Scaccabarozzi(J); 77′ Vimercati(J); 82′ Mignanelli(J).

