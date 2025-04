VIDEO AUDACE CERIGNOLA LATINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola si aggiudica la vittoria superando il Latina per 1 a 0. Nel primo tempo le Cicogne sembrano cominciare bene la partita riuscendo ad infiltrarsi tra le maglie della difesa avversaria andando alla conclusione intorno all’11’ con Russo, comunque incapace di centrare il bersaglio.

I gialloblu non capializzano un paio di occasioni con Santarcangelo tra il 23′, palla alta, ed il 25′, complice l’intervento decisivo di Crecco a murarne il tiro in angolo. Neanche il suo compagno di squadra Visentin si rivela poi più efficace sia al 26′ sia più tardi al 36′. Nel secondo tempo gli Ofantini si dimostrano sempre al comando delle operazioni ed è l’estremo difensore avvesario Basti a disinnescare il tentativo di testa firmato da Ligi, su suggerimento di Achik dalla destra, al 50′.

Nel finale la sfida si vivacizza con i nerazzurri che non sembrano affatto in grado di produrre azioni offensive davvero rilevanti, rischiando anzi su McJannet, intercettato sulla linea da Berman, al 67′ e su Capomaggio, fermato da Basti tra i pali, al 72′. E’ invece Volpe a spezzare l’equilibrio di partenza siglando il gol del vantaggio definitivo sugli sviluppi di un calcio d’angolo al’83’.

Il suo collega Salvemini sfiora il raddoppio incappando nell’ennesima parata di Basti al 90′. Questo successo permette all’Audace Cerignola di aggiudicarsi altri tre punti e raggiungere così quota 67 nella graduatoria del girone C di Serie C stagione 2024/2025. Il KO conferma invece il Latina a 34 punti in classifica anche dopo quest’ultima trentottesima giornata di campionato.

