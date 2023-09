Video/ Audace Cerignola Messina (2-2) gol e highlights: Firenze strappa il pari! (Serie C, 2 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA MESSINA: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi le squadre di Audace Cerignola e Messina si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio raggiunto in extremis per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti allenati dal tecnico Modica a partire forte rendendosi pericolosi subito al 3′ quando Scafetta manca la porta da centrocampo per un soffio a portiere fuori dai pali. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi riescono a passare in vantaggio al 28′ grazie alla rete messa a segno da Tropea. Tuttavia, i padroni di casa guidati da mister Tisci rispondono immediatamente trovando il gol del pareggio al 30′ per merito di Malcore, sfruttando l’assist offertogli da Russo.

Diretta/ Pescara Juventus U23 (risultato finale 3-1): 3 punti per il Delfino!

Nel secondo tempo nonostante l’atteggiamento propositivo dei siciliani prosegue il buon momento dei gialloblu che insistono e realizzano il gol del sorpasso al 48′ con Malcore, autore dunque di una doppietta personale, liberato dal passaggio di D’Ausilio. Nell’ultima parte dell’incontro Leonetti lascia le Cicogne venendo espulso con un rosso diretto all’87’ ed i biancoscudati ripristinano definitivamente l’equilibrio al 90’+2′ con la punizione vincente di Firenze.

Diretta/ Entella Ancona (risultato finale 1-1): un punto a testa!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Gauzolino, proveniente dalla sezione di Torino, oltre ad aver espulso Leonetti con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Capomaggio, Ruggiero da un lato, Scafetta e Pacciardi dall’altro. Il punto conquistato in questo primo turno di campionato permette sia all’Audace Cerignola che al Messina di salire a quota uno nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA MESSINA: IL TABELLINO

Audace Cerignola-Messina 2 a 2 (p.t. 1-1)

Risultati Serie C, classifiche/ Colpaccio Latina! Diretta gol live score (2 settembre 2023)

Reti: 28′ Tropea(M); 30′, 49′ Malcore(A); 90’+2′ Firenze(M).

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) – Trezza, Russo, Capomaggio, Malcore, D’Ausilio, Ligi, D’Andrea, Tentardini, Ruggiero, Tascone, Martinelli. Allenatore: Tisci.

MESSINA (4-3-3) – Fumagalli, Lia, Frisenna, Emmausso, Zunno, Giunta, Pacciardi, Cavallo, Polito, Tropea, Scafetta. Allenatore: Modica.

Arbitro: Simone Gauzolino (sezione di Torino).

Ammoniti: 8′ Capomaggio(A); 18′ Ruggiero(A); 43′ Scafetta(M); 90’+6′ Pacciardi(M).

Espulsi: 87′ Leonetti(A).













© RIPRODUZIONE RISERVATA