Video/ Audace Cerignola Monopoli (2-1) gol e highlights: Gabbiani eliminati

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola supera il Monopoli per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo il ritmo del gioco appare abbastanza spezzettato ed il tiro-cross di Sainz-Maza viene intercettato facilmente dal portiere Vettorel verso il 15′. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Pazienza insistono riuscendo a passare in vantaggio intorno al 38′ grazie alla rete messa a segno dal solito Sainz-Maza, autore di un calcio di punizione vincente.

Nel secondo tempo i biancoverdi ripartono con lo spirito giusto ed infatti trovano il gol del pareggio al 50′ per merito di Viteritti, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Pinto. Il loro compagno Falbo mette poi i brividi alla retroguardia di casa con un tiro alto al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa D’Ausilio a siglare il gol del raddoppio definitivo per le cicogne gialloblu al 90’+2′, approfittando di una palla persa da Piccinni.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Monaldi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Capomaggio e Righetti da un lato, Mulè, De Santis, Pinto, Vassallo e Piccinni dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette all’Audace Cerignola di qualificarsi al turno successivo dei playoff della Serie C mentre il Monopoli conclude la sua corsa alla Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI: IL TABELLINO

Audace Cerignola-Monopoli 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Sainz-Maza(A); 50′ Viteritti(M); 90’+2′ D’Ausilio(A).

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) – Saracco; Ligi, Capomaggio, Blondett; Coccia, Sainz-Maza, Langella, Tascone, Russo; D’Andrea, Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, D’Ausilio, Montini, Mengani, Botta, Achik, Samele, Ruggiero, Righetti, Giofrè. All.: Pazienza.

MONOPOLI (3-4-2-1) – Vettorel; Bizzotto, Mulè, De Santis; Viteritti, De Risio, Vassallo, Falbo; Rolando, Fella; Starita. A disp.: Pisseri, Pinto, Fornasier, Piccinni, Radicchio, Drudi, Corti, Bussaglia, Giannotti, Hamlili, Piarulli. All.: Ferrari.

Arbitro: Marco Monaldi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 8′ Mulè(M); 18′ Capomaggio(A); 21′ De Santis(M); 70′ Pinto(M); 73′ Vassallo(M); 81′ Righetti(A); 85′ Piccinni(M).

