Video/ Audace Cerignola Potenza (2-1) gol e highlights: rete di Vuthaj nel recupero! (Serie C, 24 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA POTENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola supera il Potenza per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Raffaele cercano di partire forte provando ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con un tiro-cross insidioso di Ruggiero non sfruttato però da nessuno dei suoi compagni. I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi insistono sfiorando il gol con un colpo di testa di Malcore parato da Alastra al 34′ prima di riuscire a passare in vantaggio al 45′ grazie alla rete messa a segno da Coccia, su assist del suo collega D’Andrea.

Nel secondo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Marchionni ricominciano la sfida in maniera arrembante ed infatti suonano la carica al 53′ con un tiro alto di Caturano, ispirato da Saporiti. Nell’ultima parte dell’incontro Tascone manca il bis al 59′ per un’altra parata di Alasta ed i rossoblu, rimasti in inferiorità numerica dal 61′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Maddaloni, trovano comunque il gol del pareggio al 69′ per merito di Caturano, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Martinelli nei confronti di Volpe. Ci pensa infine Vuthaj a riportare definitivamente avanti i gialloblu con l’aiuto di Russo al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Emanuele Frascaro, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Tascone, Martinelli e Capomaggio da un lato, Maddaloni, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Verrengia dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono all’Audace Cerignola di salire a quota 43 nella classifica del girone C della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Potenza, rimasti appunto fermi a 40 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA POTENZA: IL TABELLINO

Audace Cerignola-Potenza 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 45′ Coccia(A); 69′ RIG. Caturano(P); 90’+2′ Vuthaj(A).

Assist: 45′ D’Andrea(A); 90’+2′ Russo(A).

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) – Krapikas; Martinelli, Gonnelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Ruggiero, Russo; D’Andrea, Malcore. A disposizione: Barosi, Fares, Allegrini, Rizzo, Bianco, Lombardi, Bianchini, Carnevale, Vuthaj. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

POTENZA (3-5-2) – Alastra; Hristov, Sbraga, Maddaloni; Spaltro, Steffè, Castorani, Saporiti, Burgio; Caturano, Volpe. A disposizione: Cucchietti, Iacovino, Verrengia, Marchisano, Paura, Scognamiglio, Schiattarella, Maisto, Pace, Petti, Mazzocchi, Asencio, Rossetti, Di Grazia. Allenatore: Marco Marchionni.

Arbitro: Emanuele Frascaro (sezione di Firenze).

Ammoniti: 26′ Tascone(A); 37′, 61′ Maddaloni(P); 67′ Martinelli(A); 89′ Capomaggio(A); 90′ Verrengia(P).

Espulsi: 61′ Maddaloni(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERGINOLA POTENZA













