Video/ Audace Cerignola Taranto (0-0) gol e highlights: Vannucchi para un rigore (11 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AUDACE CERIGNOLA TARANTO (0-0): LA PARTITA

Audace Cerignola e Taranto si dividono la posta in palio grazie ad uno zero a zero. Grande protagonista l’estremo difensore Vannucchi. Malcore calcia da ottima posizione, Vannucchi para. Tascone la mette in mezzo, Visentin di testa non trova la porta davvero per pochissimo. Sul cross di Tascone c’è un fallo di mano, rigore a favore dell’Audace Cerignola. Malcore calcia debole e favorisce la parata di Vannucchi.

Ad inizio ripresa Leonetti per Malcore, il suo tiro trova la grande risposta di Vannucchi. Saint Maza la mette in mezzo per D’Andrea che calcia a botta sicura ma trova la respinta della difesa, arriva poi Russo che trova la grande parata di Vannucchi. Ruggiero la mette in mezzo, Vuthaj ci prova di testa e trova la respinta di Vannucchi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AUDACE CERIGNOLA TARANTO (0-0): IL TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA: Barosi D., Russo L., Allegrini G. (dal 25′ st Gonnelli L.), Visentin S., Tentardini A., Capomaggio G. (dal 45′ st Coccia G.), Tascone M. (dal 34′ st Ruggiero Z.), Miguel Angel (dal 34′ st Bianchini G.), Leonetti V. (dal 25′ st Vuthaj D.), D’Andrea F., Malcore G.. A disposizione: Pinnelli A., Trezza S., Bezzon A., Bianco R., Carnevale A., Lombardi L.

TARANTO: Vannucchi G., Luciani A., Miceli M., Enrici P., Valietti F. (dal 19′ st Mastromonaco G.), Calvano S., Zonta L. (dal 1′ st Matera A.), Ferrara A., Bifulco A. (dal 1′ st Kanoute M.), Simeri S. (dal 36′ st De Marchi M.), Fabbro M. (dal 11′ st Fiorani M.). A disposizione: Costantino F., Loliva A., Ladinetti R., Orlando F., Panico C., Papaserio G., Travaglini C.

Reti: –

Ammonizioni: al 37′ st Enrici P. (Taranto), al 43′ st Fiorani M. (Taranto), al 45’+5 st Matera A. (Taranto).

