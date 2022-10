Video/ Audace Cerignola Turris (2-1) gol ed highlights: pugliesi superano i campani!

Video di Audace Cerignola Turris che regala immediatamente un gol dopo soltanto 30 secondi. A sbloccarla è Giancarlo Malcore assoluto bomber della formazione pugliese. Gol numero 53 in 73 partite per l’attaccante 28enne ex Lecce e Cittadella. Audace Cerignola che prova a chiudere, almeno nel primo tempo, la partita ma niente da fare con la Turris che risponde dopo aver preso il gol nei primissimi minuti di gioco. Il pareggio della Turris sembra non arrivare ma non è così, perché la rete arriva dal dischetto con Riccardo Maniero che sigla il pari facendo 1-1.

Squadre che poi vanno all’intervallo dopo 45′ minuti di gioco che hanno visto le due rose darsi battaglia in campo su tutti i palloni. Secondo tempo che si apre con l’Audace Cerignola alla ricerca del gol, quello del vantaggio. La Turris si difende e Maniero fa salire la squadra con le sue solite sponde di gioco. Minuto 52 di gioco e Tascone porta nuovamente in vantaggio la sua squadra con la rete numero 1 della sua stagione con la maglia della formazione pugliese che varrà anche la vittoria interna per 2-1.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA TURRIS: IL TABELLINO

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Allegrini (46’ Coccia), Blondett, Ligi; D’Ausilio (46’ Neglia), Capomaggio, Tascone, Sainz-Maza (78’ Ruggiero), Russo; D’Andrea (66’ Achik), Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, Botta, Langella, Vitali, Giofrè. Allenatore: Pazienza

Turris (4-3-1-2): Perina, Frascatore, Manzi, Di Nunzio, Contessa (78’ Boccia); Gallo, FInardi, Taugourdeau (62’ Santaniello); Haoudi (77’ Acquadro); Maniero (77’ Stampete), Leonetti (86’ Longo). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Ardizzone, Ercolano, Invernizzi, Aquino. Allenatore: Di Michele

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Marcatori: 1’ Malcore (AC), 36’ Maniero (T), 52’ Tascone (AC)

Ammoniti: Blondett (AC), Contessa (T)











