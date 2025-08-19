Video Audace Cerignola Verona (1-1; 2-4 d.c.r.), gol e highlights: Zanetti supera il turno ai rigori con grande difficoltà.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA VERONA (1-1; 2-4 D.C.R): ZANETTI PASSA AI RIGORI

Il video Audace Cerignola Verona inizia con una brutta notizia per il Verona di Paolo Zanetti che perde dopo meno di nove minuti l’argentino Valentini costretto ad uscire per infortunio per lasciare spazio a Bradaric. I primi minuti non portano a grandi occasioni da entrambe le parti con il Verona che, però, è particolarmente pericoloso sulla fascia destra con Cham che ha provato più volte a mettere l’assist.

La prima vera occasione del match è a favore dei pugliesi che sfiorano il vantaggio al 35′ con Ligi che serve un pallone sul secondo palo dove Coccia colpisce al volo e trova una super parata di Montipò a respingere il pericolo.

Il secondo tempo del video Audace Cerignola Verona, però, ha tutt’altro copione e si apre con gli uomini di Zanetti entrati in campo con un atteggiamento ben diverso. Infatti, bastano dieci minuti ai veneti per sbloccare il match proprio con Bradaric. Il croato riesce a scambiare al limite dell’area con Niasse e calcia forte verso il centro della porta dove Greco non riesce ad intervenire concedendo lo 0 a 1. Il vantaggio del Verona tira fuori l’orgogli dei pugliesi che iniziano ad attaccare a testa bassa guidati da un Emmausso in grande forma.

Al 60′ è proprio il 90 ad impegnare Montipò con un destro da posizione ravvicinata. Sul calcio d’angolo successivo, Emmausso ci prova anche di testa da pochi passi ma trova il riflesso del portiere dei veneti che salva ancora i suoi.

Gli ultimi minuti di partita vedono un ritmo più basso ma il tutto si infiamma al 91′ quando Sainz-Maza decide di calciare da fuori area e coglie impreparato Montipò sul primo palo trovando l’inaspettato pareggio che manda tutto ai calci di rigore. Dal dischetto, i pugliesi sbagliano troppo e Serdar sigla il gol del definitivo 2 a 4 che qualifica i veneti ai sedicesimi di finale.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA VERONA(1-1; 2-4 D.C.R.): GOL E HIGHLIGHTS