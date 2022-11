Video/ Austria Italia (2-0) gol e highlights: la magia di Alaba affossa gli azzurri

VIDEO AUSTRIA ITALIA (2-0): AZZURRI KO IN AMICHEVOLE

Austria Italia, due squadre che hanno approcciato la partita a ritmi altissimi dove gli azzurri per gran parte della prima frazione di gioco hanno avuto diverse palle interessanti che però nono sono state sfruttare. Dimarco infatti insieme a Di Lorenzo hanno sbagliato gli ultimi passaggi che avrebbero conferito il vantaggio alla squadra ospite. Proprio da una ripartenza nata da uno di questi errori nasce il gol del momentaneo vantaggio austriaco: gran lavoro di Arnautovic che con un vero capolavoro ha servito Schlager il quale ha finalizzato la splendida azione battendo Donnarumma con una gran botta sulla sinistra su cui il portiere ex Milan non ha potuto fare nulla.

Due compagini che si sono invertite prima del doppio fischio arbitrale, se infatti in un primo momento gli Azzurri sono stati i padroni del gioco, il controllo in questo fine di primo tempo è passato all’Austria e soprattutto a David Alaba, che su una punizione da distanza siderale trova una magia che insacca Donnarumma e regala il doppio vantaggio ai padroni di casa. Il vantaggio doppio non è però frutto del caso, negli ultimi minuti prima del fischio di metà gara l’Italia ha dato prova di quanto stesse prendendo la partita sottogamba. Il primo campanello d’allarme era stato suonato infatti dal capitano Leonardo Bonucci, che su un semplice passaggio verticale perde palla e mette in difficoltà i compagni di reparto.

VIDEO AUSTRIA ITALIA, IL SECONDO TEMPO

Austria Italia, l’idea per gli azzurri sarà stata quella di riordinare le idee e provare almeno a fare il gol della bandiera, visto che le speranze di rimonta non sono state di certo alte per il valore espresso in campo. Un problema che di fondo potrebbe anche spiegare come mai questa nazionale si trova lontano dal Qatar in questo momento. L’unico tiro che ha impensierito la retroguardia austriaca si tratta di un calcio di disperazione da fuori area prodotto da Barella, che manda alto sopra la traversa. La mancanza di una punta di peso a cui si possano appoggiare palloni o a cui servire cross spioventi sta arrugginendo molto la manovra italiana.

Poco da dire sul fronte della partita in sé, l’Italia ha ricordato per lunghi tratti della gara la Juventus di questo inizio stagione in cui giocava solamente per cinque minuti per poi perdersi in giocate individuali che poco aiutavano la squadra nell’obiettivo di trovare il goal. A questo bisogna aggiungere la mancanza di una vera punta che possa aiutare con la sua fisicità poiché Raspadori non è adatto in questo momento a svolgere il ruolo del falso nove. Unica nota positiva di questa partita sicuramente Federico Chiesa, che sta tornando a regime e il modo in cui ha dribblato tre giocatori prima di concludere in porta (tiro finito sopra la traversa di poco) ne è la dimostrazione. Affiancato ad un Immobile o ad uno Scamacca potrebbe essere un’arma interessante.

AUSTRIA ITALIA, IL TABELLINO

AUSTRIA ITALIA 2-0

AUSTRIA (3-4-2-1): Lindner 6.5; Wober 6 (27’ st Mwene 6), Posch 6, Lienhart 6.5; Adamu 7 (37’ st Grillitsch sv), Schlager 7, Seiwald 6.5, Alaba 6; Baumgartner 6 (37’ st Schmid sv), Sabitzer 6.5; Arnautovic 7 (27’ st Gregoritsch 6). In panchina: A. Schlager, Hedl, Kainz, Cham. Allenatore: Rangnick 6.5.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma 4.5; Gatti 5 (1’ st Pessina 6), Bonucci 5.5, Acerbi 5.5; Di Lorenzo 6 (1’ st Scalvini 6), Barella 5 (45’ st Miretti sv), Verratti 5.5, Dimarco 5; Politano 5.5 (1’ st Chiesa 6.5), Raspadori 6 (26’ st Gnonto 5.5), Grifo 5.5 (1’ st Zaniolo 5.5). In panchina: Meret, Provedel, Vicario, Ricci, Parisi, Pafundi, Pinamonti, Bastoni. Allenatore: Mancini 5.

ARBITRO: Dingert (GER)

RETI: 6’ pt Schlager, 35’ pt Alaba.

AMMONITI: Seiwald, Chiesa, Posch. Angoli: 5-11. Recupero: 2’ pt, 3’ st.

