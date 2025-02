Gli autogol sono sempre clamorosi, ma quello avvenuto in Torino Milan lo è ancor di più per la sua dinamica. In realtà, potrebbe esserlo anche per lo strano feeling che ha mostrato Thiaw, visto che ne aveva commesso uno anche all’andata. Quindi, è diventato il secondo giocatore della storia rossonera a “vantare” due autogol contro una squadra in una stagione nella massima serie italiana, dopo Franco Baresi, che però ne aveva fatti due contro il Pescara nella medesima partita.

Comunque, in questo caso Thiaw ha avuto un “complice”: Maignan, perché il portiere del Milan lo ha colpito in pieno, quindi la palla è finita in rete per il rimpallo. Una dinamica insolita, ma comunque diversa rispetto all’autogol dell’andata, quando Thiaw, dopo una sponda di Bellanova e il tocco di Tomori, si era trovato prima della linea di porta per fare il suo intervento provvidenziale, ma in realtà ne uscì un pasticcio, perché mandò la palla all’indietro.

AUTOGOL THIAW MAIGNAN: LA DINAMICA

Un terribile inizio di partita per il Milan, che in realtà non l’ha chiusa meglio, visto che lascia Torino con una sconfitta. Comunque, si è messa subito male, perché l’autogol clamoroso è avvenuto al 5′. Quello che doveva fare il portiere francese era un rinvio comodo, visto che c’era stato un lancio lungo da parte degli avversari, quindi è uscito dalla sua area e ha effettuato il rinvio, ma la mira non è stata affatto precisa, perché ha preso in pieno il compagno di squadra e, quindi, la palla è finita dietro, entrando nella porta rimasta vuota.

Pedersen aveva tentato un lancio lungo dalla trequarti per provare a imbeccare Sanabria, Thiaw si è frapposto tra l’avversario e il portiere per facilitargli il rinvio, ma Maignan ha incomprensibilmente tirato dritto anziché cercare la via laterale. La dinamica è diventata subito virale sui social, dove ormai il video dell’autogol in Torino Milan ha fatto il giro del mondo, insieme alla reazione desolata della squadra rossonera, che però non è riuscita a rimediare, chiudendo il match con una sconfitta.

VIDEO AUTOGOL THIAW MAIGNAN