VIDEO AVELLINO ALTAMURA, GOL E HIGHLIGHTS: VITTORIA DEGLI IRPINI

L’inizio di Avellino Altamura sorprende un po’ gli addetti ai lavori ma anche i tifosi accorsi allo stadio, non per il risultato che nei primi giri di orologio non cambia, ma per l’atteggiamento degli ospiti. Palermo infatti sfrutta la mole di gioco creata dal suo team anche se non riesce ad entrare in area, ma lascia partire un tiro che si sfalda però sui cartelloni pubblicitari.

Il primo tempo finisce con una prova di forza dei biancoverdi però, a cui è bastato solamente un lancio lungo dalla mediana per pescare Patierno. L’attaccante non si è lasciato minimamente pregare e dopo un controllo di palla per saltare il suo marcatore lascia partire un destro che brucia controtempo il portiere.

VIDEO AVELLINO ALTAMURA, IL SECONDO TEMPO

L’Avellino conquista una vittoria importante battendo 2-0 l’Altamura in una gara che, soprattutto nei primi minuti, è stata molto tattica e bloccata. Entrambe le squadre sono partite con grande attenzione difensiva, più preoccupate di non scoprirsi che di attaccare. Gli ospiti hanno provato a rompere l’equilibrio con Palermo, il cui tiro da fuori area si è però spento sul fondo senza impensierire il portiere avversario.

Con il passare dei minuti, l’Avellino ha preso coraggio e alla prima vera occasione è riuscito a sbloccare il risultato: perfetto contropiede orchestrato dai padroni di casa, finalizzato da Patierno che si è presentato davanti al portiere e lo ha battuto con freddezza, portando in vantaggio i suoi poco prima dell’intervallo. Nella ripresa l’inerzia è rimasta in mano all’Avellino, che ha continuato a gestire bene il possesso senza rischiare troppo. E così è arrivato anche il raddoppio, firmato da Lescano: azione manovrata al limite dell’area con una bella serie di passaggi rapidi, prima della conclusione precisa dell’attaccante che ha chiuso virtualmente la partita.

VIDEO AVELLINO ALTAMURA: GOL E HIGHLIGHTS