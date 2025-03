VIDEO AVELLINO BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi l’Avellino si aggiudica il derby campano sconfiggendo il Benevento per 2 a 1. Nel primo tempo la gara pecca un po’ di intensità e sicuramente di azioni davvero rilevanti tanto che bisogna attendere almeno venti minuti perchè Simonetti vada alla conclusione senza comunque impensierire particolarmente l’estremo difensore Iannarilli, il quale blocca senza difficoltà appunto al 20′.

Questa situazione sembra poi quasi volersi ripetere al 36′ quando è nella circostanza Lamesta a fallire l’occasione migliore della partita per passare in vantaggio lasciandosi ipnotizzare dal solito attento Iannarilli intorno al 36′. Nel secondo tempo i Lupi azzannano gli Stregoni sbloccando il punteggio immediatamente al 49′ con il gol siglato da Armellino, assistito da Sounas, e Palmiero sfiora il raddoppio già al 56′ centrando tuttavia un palo.

Nel finale Rigione contrasta bene Manconi al 59′ ma spiana la strada poi al pareggio momentaneo firmato da Pinato, liberato da Manconi, commmettendo un errore determinante. Tra il 71′, centrando un palo, ed il 73′ è Patierno a non concretizzare un paio di chances per gli uomini di mister Biancolino e ci pensa infine il neo entrato Palumbo a ripristinare il vantaggio con un colpo di testa vincente al 77′.

La vittoria riconferma l’Avellino a quota 63 e dunque i tre punti permettono agli Irpini di rimanere in vetta alla classifica del girone C della Serie C 2024/2025 nonostante il nuovo successo ottenuto pure dall’Audace Cerignola. Niente da fare invece per il Benevento che prosegue la sua rincorsa alla promozione rimanendo in mezzo alla zona playoff con i suoi 46 punti.

VIDEO AVELLINO BENEVENTO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS