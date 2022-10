Video/ Avellino Catanzaro (2-2) gol ed highlights: stop calabresi, rispondono i lupi!

Video Avellino Catanzaro che non fa nemmeno in tempo ad iniziare che ci sono subito occasioni, gol ed emozioni fuori dal comune. A sbloccare la gara è il Catanzaro con Sounas, non prima di aver beccato un palo contro Pane, estremo difensore irpino. A trovare il gol è l’ex trequartista di Reggina e Monopoli, il greco Sounas che batte il portiere e fa esultare la fetta di tifosi presenti nella terra dei lupi. Catanzaro che ha iniziato benissimo la sua partita e colpisce ancora dopo pochissimo tempo dal gol dello 0-1. A trovare il gol è Tommaso Biasci che fa il gol numero sette in campionato (in undici match) ed è subito doppio vantaggio. Non risponde l’Avellino e va ancora vicinissimo al gol il Catanzaro con Sounas e Tentardini. Gialli per Martinelli e Scognamillo ma vantaggio, pure doppio, dei calabresi che continua ad essere in vita con i lupi che non sembrano essere in partita. Squadre all’intervallo per i successivi 45 minuti.

Secondi 45 minuti di gioco che iniziano con i cambi per la squadra di casa. Dentro Moretti ed esce Aya e Matera ed esce Franco. Catanzaro che entra al secondo tempo con una mentalità opposta alla prima. Avellino che schiaccia gli ospiti con Fulignati che risponde sempre presente a tutte le azioni ma nulla può sul colpo di testa puntuale di Russo, servito da Gambale entrato dalla panchina, che riapre la sfida. Il gol di Russo non è l’unico perchè il tecnico dei lupi inserisce nella mischia Kanoute l’ex di turno. Le regole del calcio sono sempre le stesse e l’ex di turno decide di trovare il pari sfruttando il traversone di Tito che arrivava dalla sinistra. Avellino frena il Catanzaro, al suo secondo pari in campionato.

VIDEO AVELLINO CATANZARO: IL TABELLINO

MARCATORI: 4′ pt Sounas (C), 9′ pt Biasci (C), 15′ st Gambale (A), 35′ st Kanoute (A).

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo, Aya (1′ st Moretti), Illanes, Tito; Franco (1′ st Matera), Dall’Oglio, Casarini (30′ st Garetto); Russo; Trotta (24′ st Kanoute), Murano (35′ pt Gambale). A disp.: Forte, Auriletto, Ricciardi, Zanandrea, Maisto, Micovschi, Ceccarelli, Guadagni. All.: Rastelli.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Martinelli; Vandeputte, Ghion (20′ st Pontisso), Sounas (42′ st Welbeck), Verna, Tentardini (21′ st Katseris); Biasci (21′ st Cianci), Iemmello. A disp.: Sala, Rizzuto, Fazio, Gatti, Mulé, Cinelli, Katseris, Pontisso, Curcio. All.: Vivarini.

ARBITRO: Sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia.

ESPULSI: 49′ st Illanes (A)

AMMONITI: 21′ pt Martinelli (C), 34′ pt Scognamillo (C), 14′ st Vandeputte (C), 23′ st Illanes (A) e 42′ st Dall’Oglio (A).

