Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi l’Avellino si prende la vittoria negli ultimi minuti sconfiggendo il Crotone per 2 a 1. Inizio difficile per i rossoblu nel primo tempo con Cargnelutti a deviare provvidenzialmente un tiro di Patierno già al 3′ e sul fronte offensivo è invece Tumminello a mancare il bersaglio intorno al 6′.

Gli Irpini si riaffacciano in attacco poco dopo il quarto d’ora con una conclusione di De Cristofaro troppo centrale per impensierire l’estremo difensore Sassi che non si lascia cogliere di sorpresa nemmeno da Lescano verso il 30′. Nel secondo tempo è ancora Sassi a rivelarsi decisivo nel disinnescare Patierno pure al 48′.

Nel finale, precisamente al 66′, i Lupi spezzano l’equilibrio con il gol firmato da Rigione, sul calcio d’angolo battuto da Palumbo, ma gli Squali lo ripristinano con la rete di Vinicius all’88’. Il solito Patierno sale dunque in cattedra ad inizio recupero e riporta definitivamente avanti i suoi al 90’+1′.

L’arbitro Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Panico al 22′ e Rocca al 90’+4′ da un lato, Di Pasquale al 15′, Guerini al 54′, Vinicius al 60′ e Stronati al 90′ dall’altro. La vittoria arrivata nella ventisettesima giornata di campionato porta tre punti all’Avellino che raggiunge in questo modo quota 49 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Crotone si deve accontentare dei suoi 43 punti.

