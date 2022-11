Video/ Avellino Giugliano (0-1) gol ed highlights: +3 e derby agli ospiti!

Video Avellino Giugliano che racconta il derby campano che ha regalato emozioni a tutta la regione ma la porzione che esulta è quella ospite. Primo tempo che vede l’Avellino subire le avanzate degli ospiti che si spingono con più continuità in avanti rispetto alla compagine irpina. Lupi in difficoltà e burrascosi scossoni del Giugliano negano le avanzate alla squadra di Massimo Rastelli. Primo tempo che arriva dopo il doppio fischio del direttore di gara e squadre all’intervallo. Si rimane negli spogliatoi per 15 minuti e poi dritti in campo con le due squadre che non si risparmiano nel rettangolo di gioco.

A sbloccarla è la formazione in trasferta un po’ a sorpresa. Era il momento migliore dell’Avellino ma ecco la rete del Giugliano con il gol di Gladestony dopo l’errore in uscita di Rizzo. Minuti finale di assedio irpino con la formazione ospite che, con le unghie e con i denti, difende il risultato e regala il successo nel derby al proprio pubblico. Quarto posto per il Giugliano che sale a quota 20 punti dietro le tre Crotone, Pescara e Catanzaro che sembrano essere imprendibili. Avellino, invece, che rimane giù con 13 punti a pari punti con la Virtus Francavilla, fermo nell’ultimo posto che segna il play-out.

AVELLINO: Auriletto S., Casarini F. (dal 13′ st Matera A.), Ceccarelli T. (dal 29′ st Trotta M.), Franco D. (dal 13′ st Micovschi C.), Gambale D., Garetto M. (dal 29′ st Kanoute M.), Moretti L., Pane P. (Portiere), Rizzo A., Russo R., Tito F.. A disposizione: Forte F. (Portiere), Guadagni G., Kanoute M., Maisto F., Matera A., Micovschi C., Murano J., Pizzella A. (Portiere), Ricciardi M., Trotta M.

CALCIO GIUGLIANO: Berman T., D’Alessio L. (dal 24′ pt Oyewale S.), De Rosa R., Felippe Martello L., Ghisolfi M., Gladestony, Nocciolini M. (dal 30′ st Biasiol E.), Salvemini F., Sassi J. (Portiere), Scanagatta E., Zullo W.. A disposizione: Belardo S. (Portiere), Biasiol E., Ceparano G., De Francesco F., De Lucia M., Di Dio F., Gomez O., Kyeremateng G., Oyewale S., Piovaccari F., Poziello C., Rizzo N., Rondinella G., Viscovo A. (Portiere)

Reti: al 23′ st Gladestony (Calcio Giugliano) .

Ammonizioni: al 10′ st Franco D. (Avellino) al 30′ pt Felippe Martello L. (Calcio Giugliano), al 44′ pt De Rosa R. (Calcio Giugliano), al 38′ st Salvemini F. (Calcio Giugliano).











