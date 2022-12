Video/ Avellino Juve Stabia (0-0) highlights: pareggio senza reti (Serie C)

VIDEO AVELLINO JUVE STABIA (0-0): LA PARTITA

Un pareggio a reti bianche nel derby campano giocato al Partenio, in questo turno infrasettimanale della sedicesima giornata di Serie C, Girone C, tra Avellino e Juve Stabia, che non sono riuscite a trovare la via del gol. Nel primo tempo, pur giocando non a ritmi altissimi, dominano gli irpini, che vanno vicinissimo al gol al minuto 26: Rizzo pennella con un cross precisissimo e trova Gambale, che di testa colpisce il palo. Sfortunati i ragazzi di Rastelli, che si erano fatti vedere dalle parti del portiere ospite anche con Rizzo al 17esimo, e con il bolide dalla lunga distanza scagliato da Garetto al 27esimo, entrambe le volte senza inquadrare lo specchio.

Nel secondo tempo la Juve Stabia approccia meglio, prendendo fin dal primo minuto in mano il pallino del gioco, e rendendosi pericolosa all’ora di gioco precisa: cross di Maggioni meraviglioso, telecomandato verso la testa di Pandolfi, che riesce ad indirizzare bene e a scaldare per la prima volta i guantoni di Pane. Ritmi sempre bassi e non alta intensità, che si trascina fino al 90esimo senza particolari emozioni. All’88esimo l’Avellino ci prova con Gambale, che viene pescato da un cross improvviso di Rizzo, ma di testa non riesce a girare in porta la sfera. Nei minuti di recupero il nervosismo cresce e si accende una rissa, un parapiglia in cui non si capisce molto, ma che l’arbitro risolve sventolando due cartellini gialli: Scaccabarozzi e Maisto i protagonisti.

AVELLINO: Pane P., Auriletto S., Casarini F., Gambale D., Garetto M. (dal 17′ st Maisto F.), Kanoute M. (dal 22′ st Trotta M.), Matera A., Moretti L., Murano J. (dal 17′ st Russo R.), Rizzo A., Tito F.. A disposizione: Forte F., Ceccarelli T., Franco D., Guadagni G., Illanes J., Maisto F., Russo R., Trotta M., Zanandrea G.

JUVE STABIA: Barosi D., Altobelli D., Berardocco L., Caldore M., Guarracino M. (dal 35′ st Silipo A.), Maggioni T., Mignanelli D., Pandolfi L., Ricci M. (dal 35′ st D’Agostino G.), Santos C., Scaccabarozzi J.. A disposizione: Maresca B., Carbone L., D’Agostino G., Della Pietra V., Dell’Orfanello U., Gerbo A., Maselli S., Peluso M., Picardi M., Russo D. (Portiere), Silipo A., Vimercati A., Zigoni G.

Reti: –

Ammonizioni: al 3′ st Garetto M. (Avellino).











