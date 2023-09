Video/ Avellino Latina (0-2) gol e highlights: a segno Fella e Fabrizi! (Serie C, 2 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AVELLINO LATINA: LA SINTESI

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi il Latina supera in trasferta l’Avellino per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Rastelli a cominciare forte sfiorando il gol già all’8′ con la conclusione alta non di molto provata da Marconi. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Di Donato crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 28′ grazie alla rete messa a segno da Fella, grande ex della sfida, con un colpo di testa vincente su assist di Di Livio.

Diretta/ Pescara Juventus U23 (risultato finale 3-1): 3 punti per il Delfino!

Nel secondo tempo i nerazzurri insistono e sfiorano il possibile gol del raddoppio al 50′ con lo spunto insidioso di Riccardi che spreca da posizione più che favorevole senza approfittare del cattivo posizionamento della retroguardia avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni Alati chiudono i conti al 90’+2′ per merito del gol siglato da Fabrizi, su suggerimento di Jallow in contropiede.

Diretta/ Entella Ancona (risultato finale 1-1): un punto a testa!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Abdoulaye Diop, proveniente dalla sezione di Treviglio, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Cancellotti, Patierno e D’Amico da un lato, Cittadino, Mastroianni e Di Livio dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo primo turno di campionato permettono al Latina di salire a quota 3 nella classifica del girone C della Serie C mentre l’Avellino non si muove, restando fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AVELLINO LATINA: IL TABELLINO

Avellino-Latina 0 a 2 (p.t. 0-1)

Risultati Serie C, classifiche/ Colpaccio Latina! Diretta gol live score (2 settembre 2023)

Reti: 28′ Fella(L); 90’+1′ Fabrizi(L).

AVELLINO (4-3-1-2) – Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Benedetti, Tito; Dall’Oglio, Palmiero, D’Angelo; Varela; Patierno, Marconi. A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Falbo, Mulé, Sannipoli, Armellino, Pezzella, Sgarbi, Gori, D’Amico. All.: Rastelli.

LATINA (3-5-2) – Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Del Sole; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Marino; Fella, Mastroianni. A disp.: Vona, Bertini, Gallo, De Santis, Perseu, Biagi, Di Renzo, Polletta, Jallow, Fabrizi. All.: Daniele Di Donato.

Arbitro: Abdoulaye Diop (sezione di Treviglio).

Ammoniti: 22′ Cittadino(L); 34′ Cancellotti(A); 36′ Mastroianni(L); 43′ Patierno(A); 84′ Di Livio(L); 85′ D’Amico(A).