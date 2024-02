Video/ Avellino Messina (0-1) gol e highlights: segna Manetta nel primo tempo! (Serie C, 11 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AVELLINO MESSINA: LA SINTESI

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi il Messina supera in trasferta l’Avellino per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pazienza partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con una conclusione di Patierno parata dall’estremo difensore avversario Fumagalli. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Modica crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 25′ grazie alla rete messa a segno da Manetta.

L’Avellino tenta di reagire con gli spunti di D’Ausilio e Sgarbi. Nel secondo tempo i giallorossi vanno a caccia dell’eventuale gol del raddoppio sfiorandolo con Emmausso al 56′ e rischiano qualcosa sul colpo di testa provato da Cionek al 58′. Nell’ultima parte dell’incontro Dall’Oglio fallisce un’altra opportunità nel recupero al 90’+3′ calciando alto sopra la traversa.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Carlo Rinaldi, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Frascatore, Patierno, Dell’Oglio e Cionek da un lato, Fumagalli e Manetta dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono al Messina di salire a quota 32 nella classifica del girone C della Serie C mentre l’Avellino non si muove, rimanendo fermo a 44 punti.

Avellino-Messina 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 25′ Manetta(M).

AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti; Rigione, Cionek, Frascatore; Cancellotti, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Tito; Patierno, Sgarbi. Allenatore: Michele Pazienza.

MESSINA (4-2-3-1) – Fumagalli; Lia, Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna, Franco; Ragusa, Emmausso, Zunno; Plescia. Allenatore: Giacomo Modica.

Arbitro: Carlo Rinaldi (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: 44′ Frascatore(A); 45’+3′ Patierno(A); 45’+3′ Fumagalli(M); 56′ Dell’Oglio(A); 69′ Cionek(A); 86′ Manetta(M).

