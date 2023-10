Video/ Avellino Monterosi Tuscia (2-1) gol e highlights: Gori completa la rimonta (22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AVELLINO MONTEROSI TUSCIA: LA PARTITA

Avellino e Monterosi Tuscia ha preso il via con grande intensità nei primi venti minuti del primo tempo. Nonostante il risultato ancora fermo sullo 0-0, il campo ha visto alcune azioni promettenti. In particolare, Marconi ha avuto un’occasione che ha fatto tenere il fiato ai tifosi. Con abilità e determinazione, ha cercato di sbloccare il punteggio, dimostrando un’impressionante capacità di creare pericoli nell’area avversaria. Il duello tattico tra le due squadre ha reso la partita avvincente, con entrambe le formazioni che cercano di prendere l’iniziativa. La difesa di entrambe le squadre ha resistito alle incursioni avversarie, mantenendo l’equilibrio sul terreno di gioco.

Avellino e Monterosi Tuscia si è conclusa con un vantaggio di 0-1 per Monterosi Tuscia, grazie alla rete di Vano. La squadra ospite è riuscita a ottenere un prezioso vantaggio nel punteggio, mettendo pressione sulla difesa di Avellino. Il gol di Vano potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita. Gli ospiti sembrano aver capitalizzato su un’opportunità e ora Avellino dovrà cercare di recuperare per invertire la situazione. Il secondo tempo sarà cruciale per entrambe le squadre: Monterosi Tuscia cercherà di difendere il vantaggio, mentre Avellino farà del suo meglio per creare opportunità d’attacco e pareggiare il punteggio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AVELLINO MONTEROSI TUSCIA, IL SECONDO TEMPO

Avellino e Monterosi Tuscia, si è assistito a un ritmo avvincente con azioni da entrambe le squadre. Il risultato è attualmente in parità 1-1, grazie alla rete di Marconi per il Monterosi Tuscia. Dopo un primo tempo equilibrato, le squadre sembrano intenzionate a giocare un calcio offensivo, cercando di creare opportunità per andare in vantaggio. Marconi ha colto l’occasione per segnare, riportando il Monterosi Tuscia nel match. La partita promette emozioni e il risultato è ancora incerto. Entrambe le squadre stanno lottando duramente per ottenere la vittoria, e il secondo tempo si preannuncia avvincente.

Avellino e Monterosi Tuscia si è conclusa con una vittoria per 2-1 a favore dell’Avellino. La vittoria è stata ottenuta grazie alla rete segnata da Gori, che ha contribuito in modo determinante al successo della squadra. La partita è stata sicuramente avvincente, con entrambe le squadre che hanno lottato duramente per ottenere il risultato desiderato. Gori si è distinto per la sua abilità nel segnare il gol decisivo, dimostrando la sua importanza per la squadra e la sua capacità di fare la differenza nei momenti cruciali. L’Avellino ha quindi celebrato una vittoria importante, che rappresenta un risultato positivo per la squadra e i suoi tifosi.

AVELLINO MONTEROSI TUSCIA, IL TABELLINO

AVELLINO: Ghidotti S. (Portiere), Cancellotti T. (dal 31′ st Tito F.), Benedetti S., Mule E., Sannipoli D. (dal 1′ st Casarini F.), Lores I. (dal 23′ st D’Angelo Sonny), Palmiero L., Armellino M., Ricciardi M. (dal 1′ st Gori G.), Sgarbi L., Marconi M. (dal 44′ st Maisto F.). A disposizione: Pane P. (Portiere), Pezzella S., Pizzella A. (Portiere), Rigione M., Tozaj E.

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio D. (Portiere), Giordani P., Altobelli D., Sini S., Bittante L. (dal 45′ st Palazzino F.), Fantacci T. (dal 35′ st Frediani M.), Di Paolantonio A., Parlati S., Di Renzo A., Costantino R. (dal 40′ st Silipo A.), Vano M. (dal 1′ st Ekuban J.). A disposizione: Cinaglia D., Conti B., Di Francesco D., Ferreri G., Perrotta F., Rigon A. (Portiere), Tolomello F., Verde F.

RETI: al 5′ st Marconi M. (Avellino) , al 41′ st Gori G. (Avellino) al 43′ pt Vano M. (Monterosi Tuscia) .

Ammonizioni: al 36′ pt Cancellotti T. (Avellino) al 25′ pt Sini S. (Monterosi Tuscia), al 28′ pt Vano M. (Monterosi Tuscia), al 39′ pt Giordani P. (Monterosi Tuscia), al 26′ st Parlati S. (Monterosi Tuscia), al 30′ st Mastrantonio D. (Monterosi Tuscia).

