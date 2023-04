Video/ Avellino Monterosi Tuscia (0-2) gol e highlights: salvezza storica (Serie C)

VIDEO AVELLINO MONTEROSI TUSCIA (0-2): LA PARTITA

Il Monterosi Tuscia espugna lo stadio Partenio-Adriano Lombardi e conquista la matematica salvezza, al termine di questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone C. Un risultato davvero strepitoso raggiunto da questa piccola società laziale. Nel primo tempo l’Avellino parte forte, e spinge soprattutto sull’out di sinistra con Dall’Oglio, che ha ben due occasioni da gol ma non riesce a sbloccare la partita. Al 25esimo arriva la chance più nitida dell’intera frazione di gioco, con Sottini che stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, e Forte che compie un autentico miracolo. Non sarà l’unico del pomeriggio.

DIRETTA/ Avellino Monterosi Tuscia (risultato finale 0-2): viterbesi nella storia!

Nel secondo tempo, dopo due squilli non troppo pericolosi creati nel finale della prima frazione di gioco, passa in vantaggio la formazione biancorossa al primo minuto della ripresa: Costantino con un tocco sporco, una zampata da vero bomber, riesce a spingerla in rete con la giusta cattiveria. Completamente immobile la difesa avversaria. Al 65esimo arriva anche il bis: sfonda in area il solito Costantino dall’out di destra, e da posizione defilata alza quel tanto che basta la sua traiettoria per far passare la sfera tra le mani del portiere e la traversa, proprio sul primo palo. Un gol bellissimo. Nel finale Forte compie un altro miracolo sulla punizione di Casarini.

Video/ Monterosi Taranto (0-0) gol e highlights: i pugliesi resistono in 10 (Serie C)

VIDEO AVELLINO MONTEROSI TUSCIA (0-2): TABELLINO

AVELLINO: Pane P., Rizzo A. (dal 11′ st Ricciardi M.), Sottini E., Benedetti S., Tito F., Maisto F., Casarini F., Dall’Oglio J. (dal 22′ st Garetto M.), Di Gaudio A. (dal 40′ st Tounkara M.), Marconi M. (dal 22′ st Trotta M.), Gambale D.. A disposizione: Marcone R., Pizzella A., Ricciardi M., Garetto M., Trotta M., Tounkara M., Auriletto S., Fusco S., Mazzocco D., Moretti L., Nkosi P.

MONTEROSI TUSCIA: Forte F., Tartaglia A., Giordani P., Piroli D., Bittante L., Santoro S. (dal 34′ st Gasperi M.), Parlati S., Di Renzo A., Carlini M. (dal 45’+3 st Lipani J.), Vitali P. (dal 40′ st Tonin R.), Costantino R. (dal 34′ st Della Pietra V.). A disposizione: Alia M., Moretti G., Della Pietra V., Gasperi M., Tonin R., Lipani J., Borri L., Burgio R., Di Francesco D., Di Paolantonio A., Rossi A., Tolomello F.

Video/ Fidelis Andria Avellino (1-0) gol e highlights: ci pensa Dalmazzi (Serie C)

Reti: al 2′ st Costantino R. (Monterosi Tuscia) , al 19′ st Costantino R. (Monterosi Tuscia) .

Ammonizioni: al 15′ pt Benedetti S. (Avellino), al 6′ st Rizzo A. (Avellino) al 14′ st Santoro S. (Monterosi Tuscia), al 26′ st Tartaglia A. (Monterosi Tuscia).













© RIPRODUZIONE RISERVATA