Video/ Avellino Potenza (risultato 4-1) gol e highlights: poker irpino (Serie C girone C, 9 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AVELLINO POTENZA: LA PARTITA

Video Avellino Potenza ricco di gol ed emozioni. Allo stadio “Partenio”, infatti, i Lupi sbranano la squadra ospite con quattro reti e, finalmente, vedono posizioni di classifica più consone al valore della rosa. Succede tutto nella prima frazione in Campania: al 6′ Sgarbi inizia l’azione con un passaggio a Lores Varela, il quale si coordina con Tito. Il cross verso l’out destro risulta essere pericoloso, Sgarbi riesce a controllare la palla e tenta un tiro al volo, ma Gasparini fa una grande parata. Il successivo tentativo di Tito viene deviato e si conclude con un calcio d’angolo.

L’Avellino si porta avanti all’8′, con Ricciardi che mette in movimento Lores Varela. Quest’ultimo si spinge fino alla linea di fondo e consegna un perfetto assist a Gori, posizionato vicino al primo palo. L’attaccante con uno splendido colpo di tacco supera Gasparini. Al 16′, arriva anche il raddoppio: Tito inizia l’azione con un preciso passaggio a Sgarbi, il quale offre un assist impeccabile a Gori, tocco delicato col sinistro e raddoppio irpino. Al 20′, il Potenza accorcia le distanze: dopo una punizione eseguita da Saporiti verso il secondo palo, Sbraga riesce a rimettere il pallone in mezzo all’area. Qui, Caturano si trova completamente libero e con un semplice tocco riesce a superare Ghidotti.

VIDEO AVELLINO POTENZA: IL SECONDO TEMPO

L’Avellino continua a creare pericoli: Sgarbi supera Gasparini calando il tris per i padroni di casa. Al 45′, ancora l’attaccante di casa protagonista dribblando Sbraga, che lo trascina giù in area in modo evidente. Il rigore viene poi trasformato con freddezza dallo stesso Sgarbi.

All’intervallo, l’Avellino sta chiaramente dominando il Potenza con un vantaggio di 4-1. Nella ripresa occasione per Caturano al 65′: l’attaccante entra nell’area e calcia con potenza verso il primo palo, ma non riesce a centrare la porta. Poi succede poco visto che l’undici di Pazienza controlla senza problemi.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: AVELLINO POTENZA

AVELLINO:Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Ricciardi (26′ st Sannipoli), Lores Varela (41′ st Toazj), Casarini (31′ st Pezzella), Palmiero, Tito; Sgarbi (31′ st Maisto), Gori (2

6′ st Marconi).A disposizione: Pane, Pizzella, Mundula, Nosegbe-Susko, Gori, Fusco. All. Pazienza

POTENZA:Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino (15′ pt Verrengia); Saporiti, Schiattarella (1′ st Candellori), Prezioso (37′ st Steffè); Gagliano (1′ st Volpe), Caturano, Asencio (27′ st Di Grazia).A disposizione: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Gyamfi, Armini, Rossetti, Mata. All. Colombo

Arbitro:Valerio Pezzopane della sezione de L’Aquila.

Marcatori: 7′ pt Gori, 16′ Gori, 19′ Caturano, 30′ Sgarbi, 45’+1′ Sgarbi.

