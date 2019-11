Video/ Avellino Ternana (0-1): highlights e gol, decide Nesta nel finale

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi la Ternana supera in trasferta l’Avellino per 1 a 0: tutte le emozioni nel video Avellino Ternana. Nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa tentano subito di prendere in mano le redini del match spingendosi in zona offensiva tramite gli spunti di Charpentier, Karic e Zullo. Tuttavia, l’allenatore biancoverde Capuano è costretto ad effettuare una sostituzione prematura già al 15′ a causa dell’infortunio rimediato da Celjak, sostituito dal suo compagno Silvestri. Gli ospiti creano poi la prima vera opportunità dell’incontro quando il colpo di testa di Vantaggiato è stato parato in calcio d’angolo da Abibi intorno al 26′. L’equilibrio permane anche per il resto della frazione e pure per gran parte del secondo tempo ma, nell’ultima fase della partita, gli sforzi della formazione alabardata vengono premiati dalla rete decisiva siglata da Nesta all’84’. Gli irpini tentano di reagire sebbene si vedano annullare il gol del possibile pareggio di Illanes nel recupero al 90’+2′ a causa di una posizione irregolare ed Alfageme viene espulso per proteste nella circostanza. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Maranesi, della sezione di Ciampino, oltre ad aver espulso con un rosso diretto Alfageme tra i biancoverdi direttamente dalla panchina, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo Salzano, Palumbo, Paghera e Parodi soltanto tra le fila degli uomini allenati dal tecnico Gallo. Grazie al successo ottenuto lontano delle mura amiche la Ternana si qualifica al turno successivo della Coppa Italia di Serie C ed accede quindi ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Robur Siena e Pro Patria, mentre la sconfitta costa caro all’Avellino, eliminato dalla competizione. CLICCA QUI PER IL VIDEO AVELLINO TERNANA

VIDEO AVELLINO TERNANA: IL TABELLINO

Avellino-Ternana 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 84′ Nesta(T).

AVELLINO (3-5-2) – Abibi; Zullo, Njie, Laezza; Celjak, Micovschi, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Karic, Charpentier. A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Morero, Rossetti, Albadoro, Alfageme, Illanes, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano.

TERNANA (3-5-2) – Marcone; Russo, Diakitè, Sini; Parodi, Defendi, Salzano, Furlan, Damian; Niosi, Vantaggiato. A disp.: Tozzo, Iannarilli, Palumbo, Ferrante, Mucciante, Marilungo, Onesti, Paghera, Nesta, Bergamelli. All.: Gallo.

Arbitro: Valerio Maranesi (Ciampino).

Ammoniti: 45’+1′ Salzano(T); 72′ Palumbo(T); 82′ Paghera(T); 87′ Parodi(T);

Espulsi: 90’+4′ Alfageme(A).

