Video/ Avellino Ternana (1-2) highlights e gol: 11^ vittoria di fila per le Fere!

La Ternana dei record vince anche in casa dell’Avellino, al Partenio finisce 1-2 per gli ospiti che salgono a 39 punti in classifica, con 9 lunghezze di vantaggio nei confronti del Bari costretto al pareggio dalla Vibonese: i galletti devono comunque recuperare una partita e hanno così la possibilità di ridurre il gap nei confronti dei rossoverdi la cui ascesa verso la Serie B sembra davvero inarrestabile. Undicesimo successo consecutivo per la squadra allenata da Cristiano Lucarelli che viaggia a ritmi insostenibili per chiunque, e dire che – oltre al già citato Bari – il girone C è formato da compagini come Palermo, Foggia, Catania, Avellino, Catanzaro e Juve Stabia che di certo non prendono parte al campionato di Serie C solo per il gusto di poter dire un giorno “Io c’ero”. Un ruolino di marcia che assomiglia a quello che un anno fa riportò tra i cadetti la Reggina, interrotto solamente dalla pandemia con la Lega Pro che decise di congelare le classifiche e confermare le promozioni per le prime classificate al momento dell’interruzione. Tornando al presente, per la prima volta dopo diverse gare il miglior attacco della categoria segna meno di tre gol in una sola partita, quelli realizzati da Vantaggiato e Laverone bastano comunque a strappare i tre punti.

VIDEO AVELLINO TERNANA: LE FERE NON SI FERMANO

Gli irpini di Piero Braglia ce l’hanno messa e avrebbero meritato almeno il pareggio per aver saputo tenere testa a un’autentica corazzata che si permette di poter tenere in panchina gente del calibro di Torromino, Paghera, Raicevic e Falletti. Giornata davvero particolare per il numero 26 delle Fere che nel primo tempo aveva perso la marcatura su Aloi consentendogli di pareggiare momentaneamente i conti poco prima dell’intervallo. Il terzino si è poi riscattato con gli interessi siglando a pochi istanti dallo scadere la rete decisiva dopo che Silvestri dall’altra parte del campo aveva mancato l’appuntamento con il 2-1 a pochi passi da Iannarilli. Va detto che sull’1 a 0 la Ternana era andata più volte a un passo dal raddoppio con Partipilo, a cui è mancato solamente buttarla dentro per suggellare un’altra prestazione maiuscola. Alla fine è stata premiata la squadra più forte, quella che ha saputo sfruttare meglio gli episodi del match.

VIDEO AVELLINO TERNANA 1-2, IL TABELLINO

AVELLINO-TERNANA 1-2 (1-1)

AVELLINO (4-4-2): Pane; Ciancio, Rocchi, Dossena, L. Silvestri; Adamo, D’Angelo (75’ Silvestri), Aloi, Tito (74’ Burgio); Fella (72’ Bernardotto), Santaniello (63’ Maniero). All. Piero Braglia.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Russo, Boben, Salzano; Damian, Proietti (79’ Bergamelli); Partipilo (83’ Peralta), Palumbo (69’ Falletti), Furlan (79’ Paghera); Vantaggiato (68’ Raicevic). All. Cristiano Lucarelli.

ARBITRO: Mario Vigile (sez. di Cosenza).

AMMONITI: 30’ Proietti (T), 34’ Dossena (A), 75’ Boben (T), 90’+1’ Laverone (T).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 9’ Vantaggiato (T), 38’ Aloi (A), 90’ Laverone (T).

