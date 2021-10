Video/ Avellino Virtus Francavilla (1-0) gol e highlights: decide Gagliano (Serie C)

VIDEO AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA (1-0): PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 1-0 Avellino Virtus Francavilla. I lupi portano a casa un’importante successo nell’ottava giornata del girone C di Serie C 2021-2022. Vittoria meritata dagli irpini per quanto mostrato in quanto, in modo particolare nella prima frazione di gara, in cui hanno creato diverse occasioni da rete, come dimostra il video degli highlights. L’Avellino si riscatta dopo la sconfitta dello scorso turno, subita in casa del Monterosi. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. Il primo tempo si apre con i padroni di casa che partono forte.

A rendersi protagonista è Micovschi, il quale impegna due volte il portiere ospite in due occasioni. Al 20′ arriva la migliore occasione della Virtus Francavilla con Enyan, che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. I fischi del pubblico di casa sveglia gli irpini e Antonio Di Gaudio, che con una serpentina si conquista il calcio di rigore, poi trasformato da Gagliano. Gli ospiti non riescono a reagire, e nel finale di frazione l’Avellino sfiora per due volte il raddoppio. Prima con Di Gaudio che si fa ipnotizzare da Nobile, e poi con Carriero, che non inquadra la porta da buona posizione. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-0.

VIDEO AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA (1-0): SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, l’Avellino torna in campo con l’intento di raddoppiare e chiudere definitivamente l’incontro. Dopo pochi minuti è ancora Micovschi che sfiora il gol, ma calcia fuori da buona posizione. Al 54′ è Di Gaudio che prova nuovamente a caricarsi sulle spalle la squadra. Dopo aver seminato il panico, entra in area di rigore e calcia, ma la sua conclusione è debole e viene bloccata da Nobile. La Virtus Francavilla fatica a macinare gioco e non riesce a rendersi pericolosa per buona parte di frazione.

Gli irpini non riescono a chiuderla, e nelle fasi conclusive del match, i pugliesi provano a pareggiarla. Al 77′, Forte è miracoloso con un doppio intervento, prima sulla conclusione di Prezioso e poi sul seguente tap-in di Ventola. E’ l’unica vera occasione creata nella ripresa dalla formazione ospite. La Virtus Francavilla all’89’ resta anche in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Caporale, che si fa ammonire due volte nel giro di pochi secondi. Termina con la vittoria per 1-0 in favore dell’Avellino. Terza sconfitta in campionato per la Virtus Francavilla, che resta comunque nelle zone alte di classifica con 13 punti.

VIDEO AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA (1-0): IL TABELLINO

RETI: 30′ rig. Gagliano (A).

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri (76′ Bove), Tito (79′ Mignanelli); Carriero, De Francesco (79′ Aloi); Micovschi, D’Angelo, Di Gaudio; Gagliano (62′ Plescia). All. Braglia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella (76′ Tulissi), Enyan (85′ Ingrosso); Ventola (85′ Ekuban), Perez. All. Taurino.

ESPULSI: 89′ Caporale (VF).

CLICCA QUI PER IL VIDEO AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA (elevensport)



