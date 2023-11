Video/ Avellino Virtus Francavilla (1-1) gol e highlights: reti di Gori e Polidori (Serie C, 4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA: LA SINTESI

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi le squadre di Avellino e Virtus Francavilla si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Villa cominciano alla grande la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 13′ grazie alla rete messa a segno da Polidori, sfruttando l’assist offertogli da Macca.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Pazienza provano a reagire calciando di poco alto con Sannipoli al 22′ ed il suo collega Palmiero non combina poi di meglio al 36′ centrando la traversa. Nel secondo tempo i campani ripartono con lo spirito giusto ed i loro sforzi vengono premiati al 47′ dal gol del pareggio trovato per merito del neo entrato Gori, su suggerimento di Palmiero e complice una deviazione di Nicoli. Nell’ultima parte dell’incontro i biancoverdi sfiorano il colpaccio con Mulé di testa al 90’+7′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Bogdan Nicolae Sfira, proveniente dalla sezione di Pordenone, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Cancellotti, Lores, Sgarbi, Palmiero da un lato, Macca, Artistico, Izzillo dall’altro. Il punto conquistato in questo dodicesimo turno di campionato permette all’Avellino di salire a quota 23 ed alla Virtus Francavilla di portarsi a 12 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA: IL TABELLINO

Avellino-Virtus Francavilla 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 13′ Polidori(V); 47′ Gori(A),

Assist: 13′ Macca(V); 47′ Palmiero(A).

AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Sannipoli, Lores Varela, Pezzella, Palmiero, Ricciardi; Sgarbi, Marconi. A disp.: Pane, Pizzella, Falbo, Russo, Maisto, Dall’Oglio, D’Angelo, Gori, Tozaj, Nosegbe-Susko, Casarini. All.: Pazienza.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Forte; Accardi, De Marino, Monteagudo; Biondi, Di Marco, Izzillo, Macca, Nicoli; Artistico, Polidori. A disp.: Lucatelli, Castiglia, Zuppel, Carella, Lo Duca, Risolo, Yakubiv, Enyan, Fekete, Latagliata, Giovinco. All.: Villa.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (sezione di Pordenone).

Ammoniti: 15′ Cancellotti(A); 34′ Lores(A); 62′ Macca(F); 65′ Artistico(F); 75′ Sgarbi(A); 78′ Izzillo(F); 82′ Palmiero(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA













