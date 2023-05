Video/ Az West Ham (0-1) gol e highlights: Fornals consolida il passaggio del turno

VIDEO AZ WEST HAM: HAMMERS IN FINALE

Az West Ham video gol e highlights del ritorno della semifinale di Conference League tra gli svizzeri e gli inglesi. Ada vere la meglio sono stati anche in questo turno di David Moyes, bravi a vincere 2-1 all’andata e capaci di trionfare anche nella ripresa per 1-0. Una sfida che avrebbe dovuto vedere un Az più convinto e offensivo, ma che in realtà non è stato così e alla mezz’ora Paquetà fa tremare la difesa olandese con il suo tiro a giro che si schianta contro il palo.

Il tempo passa e il cronometro diventa nemico giurato dell’Az che non riesce a farsi vedere dalle parti del West Ham se non con una conclusione di Pavlidis che scalda i guantoni di Areola. Naturalmente i minuti che scorrono portano l’Az ad alzare il baricentro, sbilanciandosi e lasciando qualche spazio di troppo. Ed è proprio in pieno forcing finale per gli olandesi che il West Ham colpisce con il colpo del ko: Fornals recupera palla, avanza e colpisce al 95′ per il definitivo 1-0.

VIDEO AZ WEST HAM: FORNALS ENTRA E DECIDE, AREOLA CLEAN SHEET

La gara tra Az West Ham ha visto gli inglesi bissare il successo dell’andata, strappando a pieno merito il titolo di finalista insieme alla Fiorentina di Italiano. A brillare per la squadra di Premier League è stata la difesa, più precisamente Areola e Zouma. L’estremo difensore francese si è confermato una certezza con pochi interventi ma buoni, così come il suo connazionale compagno di squadra che a reso vano ogni tentativo di gol per i padroni di casa.

Impossibile non premiare Fornals, entrato giusto in tempo per siglare un gran gol che vale la certezza del passaggio del turno in finale di Conference League. Poteva fare meglio invece in zona realizzativa Augerd, ma per il difensore si è trattata comunque di una sfida ottima.

