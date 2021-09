Video bacio hot Manuel Bortuzzo e Lulù passionali in piena notte/ La nuova coppia del Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo e Lulù: scatta l’atteso bacio al Grande Fratello Vip!

Dopo il primo bacio a stampo, tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè è scattato il bacio passionale. Tutto è accaduto durante la notte. Nel video pubblicato dalla pagina Instagram del Grande Fratello Vip 2021, Manuel e Lulù sono insieme sotto le coperte. I due si abbracciano e si coccolano fino a quando non uniscono le labbra dando il via al primo, vero bacio del Grande Fratello Vip. Il bacio è arrivato dopo tanti abbracci e momenti di coccole tra i due giovani concorrenti del reality.

Il feeling tra Manuel e Lulù è stato evidente a tutti sin dai primi giorni di convivenza. Giorno dopo giorno, i due gieffini si sono raccontati condividendo le reciproche sofferenze unendosi sempre di più. Il video del bacio è già diventato virale e scatenato l’entusiasmo di chi ha creduto nella coppia sin dal primo momento.

Manuel Bortuzzo e Lulù: sta nascendo l’amore al Grande Fratello Vip 2021?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, nelle edizioni precedenti, sono sempre nati degli amori. Nella quinta edizione, è nato l’amore, che dura ancora oggi, tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Accadrà la stessa cosa a Manuel Bortuzzo e Lulù? Entrati nella casa single, si sono avvicinati sin dal primo istinto trovandosi bene l’uno in compagnia dell’altra.

Quella che, inizialmente, sembrava un’amicizia affettuosa, si sta lentamente trasformando in qualcosa di più profondo come dimostra il bacio che si sono scambiati in piena notte. Parlare d’amore è prematuro, ma il feeling, la complicità e la voglia di stare insieme ci sono. Anche nella casa ci sono molti sostenitori della coppia: Alfonso Signorini, nella puntata in onda questa sera, si occuperà prevalentemente del loro rapporto?

Video del bacio hot tra Manuel Bortuzzo e Lulù

All’improvviso… nel cuore della notte… è successo quello che tutti abbiamo iniziato ad immaginare qualche giorno fa. Solo un bacio o l’inizio di qualcosa di più? #GFVIP pic.twitter.com/2LELSzPxno — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA