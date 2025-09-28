Marc Marquez nella storia. Lo spagnolo festeggia a Motegi - come vedremo nel video e negli highlights del Gran Premio - la vittoria del titolo.

E’ andato in scena la diretta del Gran Premio di MotoGp di Motegi che – come vedremo nel video e negli highlights dell’evento – ha visto la vittoria del nono titolo della sua straordinaria carriera per Marc Marquez, protagonista di uno dei più grandi rientri nella storia dello sport, trionfando dopo vari incidenti e dopo oltre sei anni con una lunga attesa.

Il Gran Premio del Giappone è ancora una volta targato completamente Borgo Panicale con Pecco Bagnaia che chiude un weekend perfetto e dopo la Sprint porta a casa anche la vittoria della gara, dominando totalmente sui rivali e lasciando le briciole a tutti, Marc Marquez compreso con le due Ducati in testa dall’inizio alla fine.

Doppietta Ducati ed ancora una volta la scuderia dimostra di essere superiore a tutte le altre e di fare la differenza, al terzo posto chiude un ottimo Joan Mir con la Honda che lotta e dimostra di essere ancora molto competitiva. Un Gran Premio molto divertente con Bagnaia che vince e si sblocca dopo un’annata piuttosto complicata e dimostra di meritare questa Ducati.

Dominio Ducati a Motegi, video e highlights del Gran Premio del Giappone

E’ stato un vero e proprio spettacolo a Borgo Panicale con la Ducati che – come vedremo nel video e negli highlights del Gran Premio del Giappone – ha dominato dall’inizio alla fine ed ha lasciato letteralmente le briciole a tutti i concorrenti. Marc Marquez a 32 anni raggiunge Valentino Rossi e diventa ancora di più una leggenda di questo sport.

Nel Gran Premio Bagnaia domina dall’inizio alla fine e trema solo per una situazione particolare nel finale con la moto che mostrava fumo e ha messo in allerta tutti che non sapevano se avesse finito o meno la corsa. L’azzurro ora è più sereno dopo un anno difficile e proverà cosi a finire la stagione con altre importanti vittorie.

Prime due posizioni per la Ducati mentre torna sul podio la Honda di Joan Mir che ottiene un ottimo posizionamento davanti al pubblico di casa. Terminano al quarto e quinto posto Bezzecchi e Morbidelli mentre solo sesto posto per Alex Marquez, attualmente secondo in classifica e vero grande rivale – per quanto possibile – del fratello nella lotta al titolo di questa stagione.

