Video ballo al tramonto di Nadia Toffa/ Cosa c’è dietro alla sigla de Le Iene

Una video struggente, un tramonto, un mare sullo sfondo e Nadia Toffa che balla sinuosa seguendo la musica mettendo via l’energia travolgente che da sempre l’ha contraddistinta in tv e sul campo dove andava per i suoi servizi e combatteva le battaglie degli altri. Le Iene hanno salutato così la loro piccola Nadia lo scorso anno quando proprio il 13 agosto si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il video all’epoca ha fatto il giro del web e dei social facendo commuovere non solo chi Nadia l’aveva conosciuta di persona ma anche chi aveva imparato ad amarla nel corso della sua carriera nel programma di denuncia di Italia1 o solo in quest’ultimo anno dal giorno del suo malore. La notizia all’epoca fece il giro del mondo tanto che il suo nome finì in tendenza anche oltreoceano e lo stesso successe a questo video ipnotico e struggente che i suoi colleghi pubblicarono proprio dopo la sua morte.

IL BALLO DI NADIA TOFFA AL TRAMONTO

Il video è stato pubblicato il giorno del suo funerale che si è celebrato nel Duomo di Brescia accompagnato da una didascalia come lo stesso video richiedeva, un semplice “Ciao Nadia”. Lo stesso video è diventato poi la sigla del programma di Italia1 ed è stato riproposto qualche giorno dopo quando tutte le iene chiamate a raccolta hanno dato il loro ultimo saluto a Nadia con un momento speciale a lei dedicato con al timone Alessia Marcuzzi.

Ecco il video del ballo di Nadia Toffa al tramonto:





