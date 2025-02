VIDEO “BALORDA NOSTAGLIA” CANZONE DI OLLY AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale di “Balordia nostalgia“, il testo con cui Olly ha trionfato al Festival di Sanremo 2025, è stato pubblicato il 12 febbraio 2025 sul canale Youtube e, nel giro di pochi giorni, ha già raccolto più di 3 milioni di views. Diretto da Giulio Rosati, il videoclip traduce in immagini il cuore del pezzo, ovvero la nostalgia improvvisa per un amore finito, che lascia un vuoto nella quotidianità, così come evidenziato anche dalla scelta del bianco e nero.

Nel video di “Balordia nostalgia“, il giovane genovese si trova su un ring da boxe, simbolo della lotta interiore tra il bisogno di andare avanti e la malinconia che continua a farsi sentire. Il “combattimento”, infatti, rappresenta il contrasto tra il dolore della fine di un’amore e la consapevolezza di dover lasciar andare. Alla fine, dopo essere stato messo al tappeto, si rialza, a dimostrazione che, anche se una storia si chiude, il bene vissuto resta sempre. In questa scena di racchiude il vero significato della canzone, ovvero mostrare come la nostalgia possa essere sia dolce che dolorosa.

“BALORDA NOSTALGIA” VINCE SANREMO 2025, DALL’ESIBIZIONE LIVE ALLA CLIP VIDEO

Proprio come nel video, il cantante è riuscito a trasmettere questo contrasto di emozioni anche nelle esibizioni live durante le serate di Sanremo.

Olly è riuscito a trasmettere il dolore per la fine di quest’amore in maniera così potente da ricevere anche una standing ovation dal Teatro Ariston. Una performance che è cresciuta giorno dopo giorno, fino ad arrivare alla vittoria di sabato, 15 febbraio.