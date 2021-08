Video Bambina di 11 mesi cade in mare/ Rimini, salvata da militare Guardia Costiera

Una bambina di undici mesi è caduta in mare a Rimini nelle scorse ore e solo un gesto di coraggio di un militare della Guardia Costiera della cittadina romagnola ha impedito che succedesse l’irreparabile. L’accaduto risale alla giornata di ieri, sabato 21 agosto 2021, ed è localizzato nel porto di una delle località estive più celebri della regione. A raccontarlo è stata la stessa Guardia Costiera, mediante un post su Facebook che ha immediatamente ricevuto decine di migliaia di “mi piace” e condivisioni, con annesse congratulazioni da parte degli utenti.

“Ieri – si legge nel testo -, nel porto canale di Rimini, a pochi metri di distanza dalla sede della Capitaneria di porto, un militare della Guardia Costiera, ha prestato soccorso ad una bambina di undici mesi finita in mare con il passeggino che la trasportava. Allertato dalle grida della madre della minore, il militare è accorso velocemente verso il punto di caduta e si è gettato in acqua dove ha rinvenuto la bambina ancora nel passeggino, interamente sommersa e in chiaro pericolo di vita”.

BAMBINA IN MARE A RIMINI: GESTO EROICO DELLA GUARDIA COSTIERA

Nel prosieguo del post, la Guardia Costiera di Rimini ha raccontato la conclusione della vicenda che, fortunatamente, è stato positivo per la giovane protagonista: “Il militare ha tratto in salvo la piccola e l’ha affidata alle persone presenti sul ciglio della banchina. La bambina, in buono stato di salute, è stata visitata dal personale dell’ambulanza del 118 che ha assicurato le opportune cure sanitarie e i necessari controlli”.

Un happy ending che regala un sorriso sincero e spontaneo e che ricorda a tutti i genitori, anche quelli più attenti e premurosi, che l’incolumità dei loro figli è legata a doppio filo alla loro soglia d’attenzione, che non deve mai scendere al di sotto dei certi livelli.

