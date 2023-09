Video/ Barcellona Anversa (risultato 5-0) gol e highlights. Goleada catalana (Champions League)

VIDEO BARCELLONA ANVERSA (5-0): MANITA BLAUGRANA

Troppo forte il Barcellona per l’Anversa nella prima sfida della fase a gironi di Champions League. An

versa temerario a inizio partita, già al 4′ Ter Stegen deve uscire con grande temerarietà per fermare l’accelerazione di Janssen in area avversaria. Tuttavia, il Barcellona riesce a trovare il gol al primo vero affondo. All’11‘, dopo uno scambio tra Gundogan e Lewandowski, Joao Felix riesce a mettere la palla nell’angolo giusto per superare Butez. Il Barcellona raddoppia al 15′ quando Lewandowski sfrutta al meglio un cross di Joao Felix e mette in rete.

VIDEO BARCELLONA ANVERSA: IL SECONDO TEMPO

Il terzo gol arriva al 23′ con una deviazione sfortunata di Bataille su un cross di Raphinha che mette fuori causa Bataz. Gavi viene ammonito per un fallo su Keita, e nonostante l’Anversa cerchi di riorganizzarsi, è difficile digerire un deficit di tre gol in un quarto di gara. L’Anversa cerca di reagire, con un affondo interessante di Balde al 44′, ma Ter Stegen è reattivo nel respingere una pericolosa conclusione di Muja. Si arriva all’intervallo con il Barcellona in vantaggio per 3-0 al “Montjuic”.

Il Barcellona riprende il secondo tempo con lo stesso ritmo e Alderweireld evita guai all’Anversa su un cross basso di Raphinha. La squadra di Xavi mantiene il controllo del possesso palla e al 9′ Gavi segna il quarto gol per i catalani. Il Barcellona continua a dominare il campo e al 15′ effettua un doppio cambio, sostituendo De Jong e Gavi con Oriol Romeu e Fermín Torres. Allo stesso tempo, l’Anversa effettua tre cambi, con le uscite di Janssen, Ekkelenkamp e Balikwhisha, sostituiti da Ilenikhena, Yusuf e De Laet. Il Barcellona continua a premere e al 21′ Joao Felix sigla la sua doppietta personale con un colpo di testa su cross ben calibrato da Raphinha. Al 25′, Fermín Torres è vicino al gol con una bella conclusione a giro, ma Ter Stegen è attento. Al 29′, Ter Stegen compie una doppia parata su Ilenikhena e Muja, impedendo all’Anversa di segnare un gol della bandiera. Il Barcellona continua a creare occasioni con Lamine Yamal e Lewandowski, ma il match si chiude con un eloquente 5-0, sottolineando la netta superiorità espressa nel corso del match.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: BARCELLONA ANVERSA 5-0

MARCATORI: 11’ pt e 21’ st J. Felix, 19’ pt Lewandowski, 22’ pt aut. Bataille, 9’ st Gavi

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo (31’st Sergi Roberto), Koundé, Christensen, Balde; Gundogan, F. De Jong (13’st Romeu), Gavi (13’st Fermin Lopez); Raphinha (23’st Ferran Torres), Lewandowski, Joao Felix (23’st Yamal). All.: Xavi

ANVERSA (4-2-3-1): Butez; Bataille (29’st Kerk), Alderweireld, Soumaila Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Mandela Keita; Muja (37’st Valencia), Ekkelenkamp (16’st Yusuf), Balikwisha (16’st De Laet); Janssen (15’st Ilenikhena). All.: Van Bommel

ARBITRO: Radu Petrescu (ROM)

AMMONITO: Gavi



