Video Barcellona Atletico Madrid Barcellona gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match della Liga oggi 2 dicembre

VIDEO BARCELLONA ATLETICO MADRID: GRANDE SPETTACOLO!

Barcellona Atletico Madrid è come ci si aspettava: partita vivace come da tradizione blaugrana, nonostante questo è anche da imputare al modo in cui difendono i padroni di casa, spesso fin troppo lontani dalla loro porta per poter davvero creare un muro davanti al proprio portiere. Il primo tempo tra Barcellona e Atlético Madrid si chiude sull’1-1 dopo quarantacinque minuti estremamente intensi, in cui le due squadre si alternano nel controllo del gioco. L’Atlético colpisce per primo sfruttando una transizione rapida e una lettura perfetta di Baena, che conclude con freddezza e segna l’0-1, convalidato dal VAR dopo un rapido check.

Il Barça reagisce aumentando il ritmo e alzando il baricentro: Yamal e Raphinha sono i più vivi, creano costantemente superiorità e costringono i colchoneros ad abbassarsi. Il pareggio nasce proprio dalla qualità di Raphinha, che inventa un’azione personale straordinaria, saltando due difensori e battendo il portiere con una finta e un tocco morbido. Poco dopo arriva l’occasione per il sorpasso: Giménez commette un fallo ingenuo in area e concede rigore, ma Lewandowski spreca tutto calciando alle stelle. Il Barça chiude in pressione, l’Atlético rimane minaccioso in ripartenza. Match apertissimo anche nel secondo tempo, dove invece salgono le qualità individuali, sopratutto del numero dieci.

VIDEO BARCELLONA ATLETICO MADRID, IL SECONDO TEMPO

Il Barcellona porta a casa una vittoria preziosissima al termine di un secondo tempo combattuto, nervoso e pieno di episodi. La svolta arriva al 65’: una combinazione veloce al limite apre lo spazio per Dani Olmo, che controlla e piazza un rasoterra chirurgico all’angolino destro, imprendibile per Oblak. Una gioia però effimera per il protagonista, costretto poco dopo a lasciare il campo per infortunio e sostituito da Ferran Torres.

Il Barça continua a spingere nonostante gli stop: Lewandowski esce e lascia spazio a Rashford, mentre Raphinha viene rilevato da Casado. I catalani sfiorano più volte il tris su calcio d’angolo, prima con un corner teso di Yamal neutralizzato dai pugni di Oblak, poi con un altro tentativo su cui il portiere sloveno è ancora perfetto. L’Atlético risponde solo a tratti: Almada ha la grande chance del pareggio nel finale, ma spreca tutto calciando largo da ottima posizione.

VIDEO BARCELLONA ATLETICO MADRID: GOL E HIGHLIGHTS