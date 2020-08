Video/ Barcellona Bayern (2-8) gol e highlights: trionfo per Flick, Setien esonerato

Una disfatta storica: il Barcellona esce dalla Champions League ai quarti di finale, ma sono gli 8 gol incassati da un Bayern Monaco stellare a far parlare di fine di un ciclo storico, partito nel 2009 col primo titolo dei blaugrana di Messi, Piqué e Guardiola in panchina, passato per il trionfo europeo con Luis Enrique allenatore nel 2015 e attraverso un dominio nella Liga terminato proprio quest’anno, col titolo vinto dal Real Madrid: tutte le emozioni di un match storico sono racchiuse nel video Barcellona Bayern. Della partita si possono solo raccontare i gol: tedeschi già in vantaggio al 4′, Thomas Muller chiude l’uno-due con Lewandowski con una conclusione deliziosa “di rabona” che non lascia scampo a Ter Stegen. Al 6′ però il Barcellona perviene già al pareggio, su cross di Jordi Alba dalla sinistra sciagurato intervento di Alaba che firma uno spettacolare autogol. Al 21′ Bayern di nuovo in vantaggio, il Barcellona prende un brutto pallone di cui si impossessa Gnabry, che serve Perisic che con il destro incrociato batte Ter Stegen. Al 27′ Goretzka verticalizza per Gnabry che vince il corpo a corpo con Lenglet e trova l’1-3. Quindi Kimmich mette nel mezzo una palla avvelenata sulla quale si avventa Thomas Muller, che di punta supera Ter Stegen e firma la doppietta personale al 31′. Suarez accorcia a inizio ripresa, ma Kimmich fa cinquina dopo una strepitosa azione di Davies. Al 37′ non poteva mancare la firma di Robert Lewandowski su una partita del genere, il bomber polacco va a segno di testa su cross di Coutinho. Al 40′ anche lo stesso Coutinho si prende la soddisfazione del gol, infine il sigillo conclusivo, quello del clamoroso 2-8, lo mette ancora il brasiliano ex Inter su sponda di testa di Hernandez. CLICCA QUI PER IL VIDEO BARCELLONA BAYERN

VIDEO BARCELLONA BAYERN: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Dopo un rovescio storico, per l’allenatore del Barcellona, Setien, è arrivato l’esonero anche se in conferenza stampa il tecnico aveva sottolineato di non avere intenzione di dimettersi: “Non so se siamo alla fine di un ciclo, sono qui da otto mesi solamente ma se Gerard Piquè fa una riflessione come quella da poco ascoltata c’è qualcosa alla base. Ora c’è tante frustrazione, enorme, bisogna trarre delle conclusioni e prendere delle decisioni. Il Barcellona è un grande club, bisognerà cambiare qualcosa sicuramente. Ora è difficile parlare del futuro, continuare o meno non dipende da me. Bisogna riflettere sicuramente, considerando la situazione. Stasera è stato umiliante“. Di tutt’altro tenore, ovviamente, le dichiarazioni del mister del Bayern Monaco, Flick: “Muller ha vinto il premio di migliore in campo e lo merita, ha controllato il nostro pressing, ma devo complimentarmi con tutta la mia squadra per aver mantenuto grande intensità per tutti i 90 minuti. Sapevamo che pressandoli avremmo avuto delle occasioni, abbiamo qualità e intensità. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie e concentrarci sul prossimo match. Si ripartirà da zero.”



