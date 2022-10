Video/ Barcellona Bayern Monaco (0-3) gol ed highlights: bavaresi gelano il Camp Nou!

Video di Barcellona Bayern Monaco che certifica un primo tempo che sorride ai bavaresi alla luce dei due gol realizzati nei primi 45 minuti di gioco. A sbloccarla è Mane dopo un assist sensazionale che taglia tutta la difesa. L’ex Liverpool, e secondo al pallone d’oro 2022, taglia benissimo il campo salta Bellerin e poi con un tocco delizioso batte Ter Stegen portando i suoi in vantaggio e sempre più verso il punteggio pieno nel girone. Non gela il Camp Nou ma manca davvero poco. Chupo Moting, servito benissimo dall’ex Stoccarda ed Arsenal Gnabry aggancia il pallone e fredda Ter Stegen sotto il silenzio, quasi assordante, del Camp Nou ormai sconsolato dopo gli avvenimenti accaduti. Primo tempo che arriva con il direttore di gara che indica alle due squadre la strada degli spogliatoi con un super Bayern Monaco al Camp Nou contro un Barcellona per niente in partita.

Secondo tempo che non cambia il copione già vissuto. Il Barcellona di Xavi fa diversi cambi e mischia le carte in tavola ma senza ottenere risultati nonostante il pepe ed il frizzante messo in campo da Ansu Fati e Raphinha entrambi molto vicini al gol nel giro di pochissimi minuti. Nel finale è il Bayern ed in particolar modo Benjamin Pavard a trovare la rete del definitivo 0-3 che gela il Camp Nou con un risultato molto pesante che si aggiunge alla delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League.

VIDEO BARCELLONA BAYERN MONACO: IL TABELLINO

BARCELLONA: ter Stegen M., Alonso M., Balde A., Bellerin H., Busquets S. (dal 13′ st Torres F.), de Jong F., Dembele O. (dal 22′ st Fati A.), Kessie F., Kounde J. (dal 22′ st Garcia E.), Lewandowski R. (dal 37′ st Torre P.), Pedri (dal 13′ st Raphinha). A disposizione: Pena I., Tenas A., Alba J., Fati A., Garcia E., Gavi, Pique G., Raphinha, Torre P., Torres F. Allenatore: Xavi.

BAYERN: Ulreich S., Choupo-Moting E. M. (dal 18′ st Muller T.), Davies A., de Ligt M., Gnabry S., Goretzka L. (dal 1′ st Sabitzer M.), Kimmich J., Mane S., Mazraoui N. (dal 34′ st Stanisic J.), Musiala J. (dal 22′ st Gravenberch R.), /Upamecano D. (dal 18′ st Pavard B.). A disposizione: Schenk J., Coman K., Gravenberch R., Muller T., Pavard B., Sabitzer M., Stanisic J., Tel M. Allenatore: Nagelsmann J..

Reti: al 10′ pt Mane S. (Bayern) , al 31′ pt Choupo-Moting E. M. (Bayern) , al 45’+5 st Pavard B. (Bayern).

Ammonizioni: al 41′ pt Busquets S. (Barcellona) al 16′ pt Mazraoui N. (Bayern), al 23′ pt Goretzka L. (Bayern), al 35′ pt Upamecano D. (Bayern).











