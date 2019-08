Video/ Barcellona Betis (5-2): highlights e gol, doppietta di Griezmann (Liga)

Analizziamo il video di Barcellona Betis 5-2, la partita valida per la seconda giornata della Liga 2019-2020. Spavento nel primo tempo, poi solo blaugrana al Camp Nou in una sfida che ha visto i campioni in carica recuperare due punti al Real Madrid, fermato sul pareggio dal Valladolid. La squadra di Ernesto Valverde inizia subito a fare la partita, mantenendo come suo solito il possesso palla e giocando a buon ritmo. Ma al 15′ il Betis Siviglia al primo affondo va a segno, con Nabil Fekir che scambia bene con Loren e non lascia scampo a Ter Stegen. Doccia fredda per il Barcellona che continua comunque a macinare gioco, una conclusione di Rafinha mette fuori causa il portiere del Betis, Daniel Martin Fernandez, ma viene salvata da un difensore. Al 41′ però una conclusione un po’ “sporca” di Antoine Griezmann carambola alle spalle di Fernandez, regalando al Barça il pareggio e al Petit Diable il primo gol ufficiale con la maglia blaugrana.

VIDEO BARCELLONA BETIS: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Barcellona Betis è tutta un’altra musica, la squadra di casa cambia passo e colpisce dopo appena 5 minuti con una rasoiata di Griezmann che firma così la sua doppietta personale. A risultato ribaltato, al 56′ una gran botta di Carles Perez Sayol (lanciato titolare da Valverde viste le indisponibilità di Leo Messi e Luis Suarez) fa capitolare definitivamente il Betis, mentre i blaugrana prendono il largo. Il poker al 16′ è di Jordi Alba, poi partecipa alla festa anche Arturo Vidal – entrato in campo da appena tre minuti – con il Betis Siviglia che al 34′ riesce comunque a tirar fuori l’orgoglio con una conclusione in bello stile di Loren Moron, che se non altro rende meno amaro il passivo ma non può certo evitare la sconfitta. E’ la rete che fissa il risultato sul 5-2 finale in favore del Barcellona, che anche senza Messi si dimostra in grado di produrre gioco, gol, spettacolo e soprattutto punti.