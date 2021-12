Video/ Barcellona Boca Juniors (3-5 d.c.r.) gol e highlights: Barça KO (Maradona Cup)

VIDEO BARCELLONA BOCA JUNIORS 3-5 D.C.R.: PRIMO TEMPO

Barcellona Boca Juniors termina con il risultato di 3-5 dopo i calci di rigore. La prima edizione della Maradona Cup, disputata al King Saud University Stadium di Riyadh, va quindi agli Xeneizes, i quali conquistano la vittoria dagli undici metri, dopo il pareggio per 1-1 dei tempi regolamentari. In gol Jutgla per il Barcellona, a cui ha risposto Zeballos per il Boca Juniors, le marcature sono visibili nel video degli highlights. Andiamo a rivivere le emozioni della partita.

Primo tempo piuttosto equilibrato, con il Barcellona ad avere il maggior possesso palla e il Boca Juniors a bloccare le linee di passaggio avversarie. Al 6′ i catalani provano a sbloccarla con Ruig, pescato dall’ottimo passaggio di Eric Garcia. I catalani continuano a spingere, ma gli Xeneizes non concedono spazi. Al 34′ Dest prova a mettersi in proprio. Grande azione personale dello statunitense, che calcia e colpisce il palo. Al 37′ ci provano Coutinho e Jutgla senza però avere fortuna. La prima frazione si conclude così a reti bianche.

VIDEO BARCELLONA BOCA JUNIORS 3-5 D.C.R.: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Barcellona torna in campo con un diverso approccio. I blaugrana infatti giocano con più convinzione e al 50′ la sbloccano. Dani Alves crossa al centro per Coutinho, che prova il controllo di petto e serve Jutgla. Il numero 29 del Barcellona, controlla e scarica una bordata a giro che finisce all’incrocio dei pali, battendo il portiere del Boca, Augustin Rossi. Catalani in vantaggio per 1-0. Gli Xeneizes provano subito a reagire, e con il passare dei minuti guadagnano metri.

Gli argentini alzano il baricentro fino a raggiungere il pareggio al 77′, grazie alla rete messa a segno dal diciannovenne Zeballos. I tempi regolamentari si concludono quindi in parità, a decidere l’incontro saranno i calci di rigore. Dagli undici metri segnano Rojo, Izquierdoz, Pavon e Molinas per il Boca Juniors, mentre per il Barcellona Dani Alves e Jutgla. Gli errori decisivi sono di Pereira, che si fa parare il rigore da Rossi, e successivamente quello di Jaime, che calcia alto. La prima edizione della Maradona Cup se l’aggiudica quindi il Boca Juniors.

VIDEO BARCELLONA BOCA JUNIORS 3-5 D.C.R.: IL TABELLINO

RETI: 50′ Jutgla (BA), 77′ Zeballos (BJ).

RIGORI: Rojo (BJ), Alves (BA), Izquierdoz (BJ), Jutgla (BA), Pavon (BJ), Molinas (BJ).

BARCELLONA: Neto, Alves D., Balde A., Coutinho, Demir Y., Dest S., Garcia E., Jutgla F., Lenglet C., Puig R., Sanz A.. A disp. ter Stegen M., Pena I., Akhomach I., Araujo R., Busquets S., de Jong F., de Jong L., Dembele O., Gavi, Mingueza O., Pique G., Umtiti S. All. Xavi.

BOCA JUNIORS: Rossi A., Advincula L., Almendra A. E., Campuzano J., Cardona E., Fabra F., Izquierdoz C., Ramirez J., Rojo M., Vazquez L., Villa S.. A disp. Garcia J., Briasco N., Gonzalez D., Lopez L., Mancuso E., Medina C., Montes R., Pavon C., Rolon E., Salvio E., Sandez A., Varela A., Zambrano C., Zeballos E. All. Battaglia.

