Video/ Barcellona Celta Vigo (4-1): highlights e gol, rinascita blaugrana (Liga)

Analizziamo il video di Barcellona Celta Vigo, partita che si è giocata nella 13^ giornata della Liga 2019-2020 e che ha visto i blaugrana dominare con un netto 4-1 al Camp Nou, provando a rilanciarsi dopo un periodo difficile. Leo Messi è sempre più protagonista e il Barcellona è di nuovo padrone della Liga a braccetto col Real Madrid, per giunta con una partita in meno come i Blancos a causa del rinvio del Clasico. Nessun problema per i catalani contro un Celta Vigo impelagato nei bassifondi della classifica, che resta terzultimo in attesa dei risultati della domenica. Il portiere ospite Blanco al 14′ deve togliere una conclusione di Messi indirizzata sotto la traversa, ma al 21′ deve capitolare con l’argentino che realizza un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Joseph Aidoo. Valverde deve fare a meno di Semedo, sostituito da Busquets, il Barcellona sembra in controllo della partita ma al 42′ il Celta trova il gol del pari grazie a Olaza, che trasforma magistralmente un calcio di punizione.

VIDEO BARCELLONA CELTA VIGO: MESSI SALE IN CATTEDRA

Sembra un guanto di sfida per Leo Messi che infatti sale in cattedra. Già al 46′, prima dell’intervallo, riporta il Barcellona avanti con una magistrale esecuzione su punizione. Poi al 3′ della ripresa arriva il tris, sempre su punizione, con la tripletta personale del suo asso che esalta il pubblico del Camp Nou. La partita viene praticamente messa in ghiaccio da questa prodezza, con Valverde che ha inserito Dembelé al posto di Ansu Fati per ottenere maggiore profondità negli spazi in attacco. Ter Stegen impedisce al Celta di accorciare con un grande intervento su Beltran, poi a firmare il poker per il Barcellona ci pensa Sergi Busquets con una staffilata imparabile per Blanco. 4-1 finale per un Barcellona che dimentice le incertezze messe in evidenza in Champions League contro lo Slavia Praga.