Video/ Barcellona Dortmund (3-1): highlights e gol. Blaugrana qualificati!

Il Barcellona rispetta il pronostico e travolge il Borussia Dortmund sconfitto con un netto 3 a 1 al Camp Nou nella quinta giornata del girone F della Champions league. Come si vede nel video di Barcellona Dortmund, non passano nemmeno due minuti ed un errore di Rakitic innesca un veloce contropiede degli ospiti che hanno sfiorato il vantaggio con Schultz, il cui tentativo da distanza ravvicinata è uscito di non molto fuori dallo specchio. Al 22’ l’arbitro ha annullato un gol realizzato dai padroni di casa, con Suarez che però è stato fermato per un fuorigioco millimetrico confermato dal VAR. Un minuto più tardi, al 23’ gli ospiti hanno avuto l’occasione di sbloccare il risultato quando ancora Schulz tutto solo in area di rigore ha tentato un tiro di prima intenzione che centrale e non particolarmente forte è stato bloccato a terra da Ter Stegen. Al 26’ mister Valverde ha dovuto effettuare una sostituzione visto che ha dovuto far uscire l’infortunato Dembele facendo subentrare al suo posto Griezmann. La pressione catalana viene premiata al 29’ quando uno splendido assist di Messi ha permesso a Suarezz tutto solo in area di segnare con un tiro che ha superato l’incolpevole Burki con un tiro da distanza ravvicinata. Il raddoppio è arrivato poco più tardi, al 33’ con Messi che ha sfruttato un grave errore in fase di impostazione di Hummels che ha di fatto avviato il contropiede micidiale concluso dall’argentino.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con una sostituzione decisa da Favre che ha lasciato negli spogliatoi Schulz inserendo al suo posto Sancho. Non passano nemmeno tre minuti che Griezmann ha sprecato la possibilità di tris quando, liberato tutto solo in area di rigore, ha calciato centralmente trovando la respinta di Burki. Dopo questo spavento, i tedeschi iniziano ad organizzare una reazione, alzando l’asticella della qualità nel palleggio. Al 61’ gli ospiti hanno anche avuto l’occasione di accorciare le distanze quando Brandt, smarcato in area di rigore ha sprecato malamente tutto calciando addosso a Ter Stegen. Il gol degli ospiti è arrivato al 78’ quando Brandt ha servito in area di rigore Sancho, che ha insaccato con uno strepitoso tiro che si è insaccato sotto la traversa. Qualche minuto prima, al 76’ Messi aveva colpito una clamorosa traversa con una stupenda punizione calciata da posizione piuttosto defilata. Dopo la rete messa a segno dagli ospiti, il ritmo è drasticamente calato e così, a parte l’ingresso di Vidal al posto di Rakitc al minuto 78 e di Wague al posto di Suarez nel recupero, non è praticamente successo nulla fino al triplice fischio di chiusura che ha così regalato l’ennesimo successo ai catalani che conquistano così matematicamente il primo posto nel girone.

