Video/ Barcellona Ferencvaros (5-1): highlights e gol, anche Messi torna alla rete

Nel video di Barcellona Ferencvaros parliamo della partita giocata per la prima giornata nel gruppo G di Champions League. Al Nou Camp va in scena il ‘Festival del Gol’, con il Barcellona che strapazza il Ferencvaros senza particolari patemi. Tutto come da copione, i blaugrana partono nel migliore dei modi nel girone G di Champions League, conquistando subito l’intera posta in palio. Nulla da fare per il Ferencvaros che ne prende cinque dagli ispiratissimi Lionel Messi, Ansu Fati, Coutinho, Pedri e Dembele. Una vittoria ottenuta in scioltezza, nonostante l’espulsione rimediata al sessantottesimo minuto da Piqué, che ha provocato il rigore in favore della formazione ungherese. Tante note positive per i blaugrana, tra cui Ansu Fati che ha disputato un’ottima gara con una rete ed un bellissimo assist col tacco.

Dalla video sintesi di Barcellona Ferencvaros emerge chiaramente la superiorità dei blaugrana, che a fine primo tempo ha già la vittoria in tasca. Ci pensano Lionel Messi e Ansu Fati ad indirizzare sui binari giusti una gara da vincere ad ogni costo. Alla Pulce, tuttavia, serve un rigore per sbloccare l’equilibrio della sfida dopo ventisette minuti. Ansu Fatu mette la firma sul raddoppio a pochi minuti dall’intervallo, dando una mazzata al morale degli ungheresi. La sua conclusione al volo concretizza nel migliore dei modi il suggerimento preciso di De Jong. Nella ripresa il Barcellona va quasi subito sul 3-0, con un tiro violento di Coutinho sul primo palo. Il brasiliano allunga il passo per il Barça, sfruttando il tacco di Ansu Fati. Al sessantottesimo il Barcellona resta in dieci e Kharatin prova a riportare in gara i suoi, segnando il rigore appena conquistato. Nel finale gli spagnoli sparano gli ultimi botti col diciassettenne Pedri all’ottantaduesimo e con un’iniziativa individuale del solito Dembelè. Finisce 5-1.

VIDEO BARCELLONA FERENCVAROS: IL TABELLINO

RISULTATO FINALE 5-1

1^GIORNATA GIRONE G CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Barcellona-Ferencvaros 5-1: risultato e tabellino

Reti: 27′ Messi rig., 42′ Ansu Fati, 52′ Coutinho, 70′ Kharatin rig., 82′ Pedri, 89′ Dembélé

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Dest; Pjanic, de Jong; Trincao, Coutinho, Fati; Messi. All. Koeman

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Botka, Blazic, Kovacevic, Civic; Kharatin, Siger, Laidouni; Zubkov, Nguen, Isael. All. Rebrov

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BARCELLONA FERENCVAROS (da Uefa.com)



© RIPRODUZIONE RISERVATA