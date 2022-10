Video/ Barcellona Inter (3-3) gol e highlights: pari show al Camp Nou!

VIDEO BARCELLONA INTER (3-3)

Al Camp Nou le squadre di Barcellona ed Inter si annullano a vicenda pareggiando con uno spettacolare 3 a 3 come si può vedere nel video degli highlights della partita Barcellona Inter. Nel primo tempo le due compagini sembrano studiarsi a vicenda senza prevalere l’una sull’altra ma i padroni di casa allenati da mister Xavi provano ad avanzare pericolosamente al 10′ quando il colpo di testa di Robert Lewandowski è stato intercettato da Mkhitaryan ed il tiro di Raphinha viene poi deviato in calcio d’angolo all’11’.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Inzaghi sfiorano il colpaccio quando Dzeko, sulla punizione calciata da Calhanoglu, devia il pallone centrando la traversa e sulla ribattuta De Vrij manda alto al 17′. Il suo compagno Mkhitaryan non ha maggior fortuna al 26′ così come Ter Stegen respinge su Dumfries al 29′ sebbene Dembelé impegni Onana alla parata in corner al 27′. Nel finale della prima frazione di gioco i blaugrana insistono fallendo una grande chance con Raphinha al 37′ ma riuscendo a passare in vantaggio al 40′ grazie alla rete messa a segno da Dembelé, su assist di Sergi Roberto.

VIDEO BARCELLONA INTER (3-3): IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i nerazzurri ripartono alla grande trovando appunto il gol del pareggio al 51′ per merito di Barella, bravissimo a controllare ed a calciare al volo sul grande lancio in profondità di Bastoni. La replica degli spagnoli è affidata al tiro fuori misura di Lewandowski al 54′. Il tempo passa ed i lombardi ribaltano il risultato al 63′ con il gol realizzato da Lautaro Martinez, capitalizzando nel migliore dei modi un lancio di Calhanoglu ed anticipando pure Dzeko. I catalani sembrano subire lo svantaggio sul piano psicologico nonostante Lewandowski si veda annullare un gol per fuorigioco netto al 71′.

Nell’ultima parte dell’incontro Lewandowski ripristina l’equilibrio all’82’ ma Gosens riporta avanti i milanesi su passaggio di Lautaro Martinez all’89’. Lo stesso numero nove polacco chiude i conti di testa su cross di Garcia al 90’+2′ ed Asllani si dispera fallendo l’opportunità per il poker al 90’+4′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro polacco Szymon Marciniak ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Dembélé da un lato, Lautaro Martinez, De Vrij, Mkhitaryan ed Inzaghi, in due occasioni al 97′ in pochi secondi con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. Il punto conquistato in questo quarto turno della competizione europea permette rispettivamente al Barcellona di salire a quota 4 ed all’Inter di portarsi a 7 punti nella classifica del girone C della Champions League.

IL TABELLINO

Barcellona-Inter 3 a 3 (p.t. 1-0)

Reti: 40′ Dembelé(B); 51′ Barella(I); 63′ Lautaro Martinez(I); 82′, 90’+2′ Lewandowski(B); 89′ Gosens(I).

Assist: 40′ Sergi Roberto(B); 51′ Bastoni(I); 63′ Calhanoglu(I); 89′ Lautaro Martinez(I); 90’+2′ Garcia(B).

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Sergi Roberto(73′ Kessie), Eric Garcia, Piqué, Alonso(72′ Balde); Pedri, Busquets(64′ de Jong), Gavi(82′ Ferran Torres); Dembélé, Lewandowski, Raphinha(64′ Fati). Allenatore: Xavi.

INTER (3-5-2) – Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni(86′ Acerbi); Dumfries, Barella(85′ Asllani), Çalhanoğlu(76′ Gosens), Mkhitaryan, Dimarco(67′ Darmian); Dzeko(76′ Bellanova), Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Ammoniti: 52′ Lautaro Martinez(I); 55′ de Vrij(I); 78′ Dembélé(B); 84′ Mkhitaryan(I); 90’+7′, 90’+7′ Inzaghi(I).

Espulsi: 90’+7′ Inzaghi(I).

