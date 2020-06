Video/ Barcellona Leganes (2-0): highlights e gol. Bluagrana sempre in vetta

Il video di Barcellona Leganes, match della 29^ giornata della Liga Spagnola, ci racconta di una sfida affatto semplice per i blaugrana di Setien, che fin dal primo minuto di gioco hanno davvero sofferto la compattezza degli avversari. Già nel primo tempo infatti i padroni di casa non hanno avuto vita facile: anzi Messi e compagni hanno sofferto le pene dell’inferno contro un avversario tosto e coriaceo. E pure sono state a firma del Leganes le prime due vere occasioni da gol della partita, con Guerreiro che al 12’ e al 14’ ha messo davvero alle strette la difesa avversaria. E’ solo dunque nel finale del primo tempo che il Barcellona riesce a sbloccare il match con gran gol di Anssumane Fati. E’ solo nella ripresa che il Barcellona comunque a respirare contro l’ultima della classe: nel secondo tempo i blaugrana trovano maggiori spazi e minori difficoltà contro il Leganes, che pare aver dato tutto nei primi 45 minuti di gioco, il raddoppio finale dei padroni di casa al Camp Nou però arriva solo su iniziativa della direzione arbitrale: è al 69’ che l’arbitro concede un calcio di rigore al Barcellona per fallo tattico di Ruben Perez, e dal dischetto Messi non sbaglia. Da segnalare che solo pochi minuti prima anche Griezmann era andato in rete, ma il gol del francese del Barça è stato poi annullato dal VAR per fuorigioco. Poche poi le emozioni sul finale, dove comunque i ragazzi di Setien hanno cercatori ottenere il tris. Al triplice fischio finale è comunque grande soddisfazione per la panchina del Barcellona che chiude il turno ancora in vetta alla classifica di Liga.

IL TABELLINO

Barcellona-Leganes 2-0 (1-O PT)

RETI: 42′ Ansu Fati (B), 69′ Messi (B)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (53′ Semedo), Piquè (73′ Umtiti), Lenglet, Junior Firpo, Rakitic, Sergio Busquets (63′ Vidal), Arthur (73′ Puig), Messi, Griezmann, Ansu Fati (54′ Suarez). A disposizione: Pena, Umtiti, Semedo, Araujo, De Jong, Collado, Monchu, Puig, Vidal, Braithwaite, Suarez. Allenatore: Setien

LEGANES (3-5-2): Cuellar; Aitor, Bustinza, Tarin, Awaziem, Silva (71′ Rodrigues), Perez, Roque Mesa (46′ Assalé), Recio (85′ Gil), Eraso (63′ Amadou), Guerrero (71′ Carrillo). A disposizione: Lombo, Soriano, Omeru, Rodrigues, Rosales, Navarro, Amadou, Assalé, Aviles, Carrillo, Gil, Amores. Allenatore: Aguirre

AMMONIZIONI: Bustinza, Perez, Awaziem (L), Umtiti, Puig, Lenglet, Firpo, Rakitic (B)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Camp Nou

VIDEO BARCELLONA LEGANES





© RIPRODUZIONE RISERVATA