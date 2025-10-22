Video Barcellona Olympiacos (6-1), gol e highlights: Flick vince ancora e manda un segnale al Real Madrid in vista del Clasico.

VIDEO BARCELLONA OLYMPIACOS (6-1): FLICK INCANTA IL LLUÍS COMPANYS

Il video Barcellona Olympiacos si apre con una buona occasione immediata per gli ospiti che sfruttano un brutto retropassaggio di Balde per andare alla conclusione da fuori area con Podence. Sul tiro del portoghese, però, è bravo a distendersi Szczesny che allontana il pericolo mettendo in calcio d’angolo. La risposta del Barcellona è affidata a Rashford che tenta la conclusione al volo su un cross dalla sinistra di Balde ma non trova la porta mandando di poco alto sopra la traversa. Il risultato si sblocca dopo sette minuti di gioco quando Yamal decide di sfondare dalla sinistra superando in dribbling prima Pirola e poi il portiere Tzolakis.

Al momento del tiro, però, lo spagnolo viene chiuso bene dalla difesa greca e decide di lasciare il possesso a Fermin Lopez che calcia al centro della porta e trova il gol del vantaggio beffando Retsos che non riesce ad intervenire sulla linea di porta. Dopo un buon momento dell’Olympiacos, la qualità del Barcellona la fa da padrone e porta ancora al gol i blaugrana che raddoppiano al 38′ grazie a Fermin Lopez. Pedri è bravo a recuperare il pallone nella trequarti e a consegnarlo a Dro che riesce a condurre fino al limite dell’area prima di servire proprio Fermin Lopez in una posizione dove il pallone andava solo calciato alle spalle del portiere così com’è stato fatto dallo spagnolo.

La seconda frazione di gioco del video Barcellona Olympiacos inizia con i greci subito molto aggressivi e capaci di accorciare le distanze. A trovare il gol è El Kaabi che gira in rete un cross di Podence ma il tutto viene annullato per posizione di fuorigioco. Nonostante ciò, il VAR nota un fallo di mano in area di rigore di Eric Garcia e manda dal dischetto El Kaabi che calcia sul palo e supera Szczesny.

Il gol del 2 a 1 rimette in gioco l’Olympiacos ma il tutto finisce quando l’arbitro vede una manata di Hezze su Cubarsi e decide di espellere l’argentino per doppia ammonizione. L’uomo in più spalanca la strada ai blaugrana che ne approfittano e chiudono il match segnando altre quattro reti. Ad aprire le danze è un rigore trasformato da Yamal che viene seguito da un destro preciso sul primo palo di Rashford su assist di Balde. Il quinto gol è la tripletta di Fermin Lopez che raccoglie un assist di Bardhgji dopo un elastico riuscito e calcia con il mancino. A fissare il risultato sul definitivo 6 a 1 è il destro di Rashford che trova il primo palo dopo aver vinto una sfida con Retsos e ringrazia Pedri per l’assist.

VIDEO BARCELLONA OLYMPIACOS (6-1): GOL E HIGHLIGHTS