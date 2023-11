Video/ Barcellona Porto (2-1) gol e highlights: Cancelo e Felix! (28 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARCELLONA PORTO: SINTESI

Video Barcellona Porto che presenta una partita molto vivace fin dai primi minuti. Tre giocatori più attivi c’è sicuramente l’attaccante iraniano Taremi, a lungo corteggiato dal Milan di Pioli. Lo stesso centravanti si fa vedere più volte dalle parti della difesa blaugrana senza però colpire con decisione. La partita si sblocca grazie al gol del difensore ex Real Madrid Pepe che è il più lesto ad arrivare in tap-in dopo la respinta del portiere sul tiro di Galeno. Il vantaggio dei portoghesi dura soltanto un minuto con Joao Cancelo che fredda da lontano i suoi connazionali spedendo la palla in rete. Prova a muoversi l’attaccante polacco Robert Lewandowski ma è sempre preda della morsa portoghese che lo tiene ingabbiato. Dopo 45 minuti il risultato è di parità.

Secondo tempo della sfida che vede di fronte Barcellona e Porto che si apre con diverse occasioni in zona gol per entrambe le formazioni. Tre giocatori più attivi c’è sicuramente Taremi ma a passare in vantaggio e la formazione di casa grazie al gol firmato dal portoghese Joao Felix, su assist del connazionale Joao Cancelo. L’ex attaccante di Benfica e Atletico Madrid è molto bravo a muoversi ricevendo il pallone e calciando dritto nell’angolino basso di destra. Questo gol decide la sfida con il triplice fischio del direttore di gara Daniele Orsato che manda le due squadre negli spogliatoi. Il big match del girone H viene vinto dagli spagnoli che salgono a quota 12 punti in classifica con i portoghesi che rimangono a 9.

BARCELLONA: Pena I. (Portiere), Kounde J., Araujo R., Martinez I., Cancelo J. (dal 37′ st Balde A.), de Jong F., Gundogan I., Pedri, Raphinha (dal 45′ st Yamal L.), Lewandowski R., Joao Felix (dal 30′ st Torres F.). A disposizione: Alonso M., Astralaga A. (Portiere), Casado M., Christensen A., Kochen D. (Portiere), Lopez F., Roberto S., Romeu O. Allenatore: Xavi.

FC PORTO: Costa D. (Portiere), Joao Mario (dal 22′ st Sanchez J.), Cardoso F., Pepe, Zaidu, Pepê, Varela A., Eustaquio S. (dal 35′ st Nico), Galeno, Taremi M., Evanilson (dal 35′ st Conceicao F.). A disposizione: Baro R., Borges G., Claudio Ramos (Portiere), Danny Namaso, Franco A., Grujic M., Ivan Jaime, Martinez T., Navarro F. Allenatore: Conceicao S..

Reti: al 32′ pt Cancelo J. (Barcellona) , al 12′ st Joao Felix (Barcellona) al 30′ pt Pepê (FC Porto) .

Ammonizioni: al 37′ pt de Jong F. (Barcellona), al 14′ st Joao Felix (Barcellona) al 36′ pt Cardoso F. (FC Porto), al 12′ st Joao Mario (FC Porto), al 29′ st Pepê (FC Porto).

