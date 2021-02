Video/ Barcellona Psg (1-4): highlights e gol, tripletta di Mbappè (Champions League)

VIDEO BARCELLONA PSG: TRIPLETTA DI MBAPPE

Non c’è stata gara in Barcellona Psg e ce lo racconta il video che parla di un 1-4. E dire che i blaugrana erano anche passati in vantaggio nel primo tempo che Lionel Messi pronto a realizzare un calcio di rigore che si era procurato Frankie De Jong. Dura poco il vantaggio della squadra di Ronald Koeman perché gli ospiti pareggiano 5 minuti più tardi grazie a Mbappe. Il francese si scatena nella ripresa quando segna altri due gol con in mezzo un gol dell’ex Juventus Moise Kean.

Attenzione però a dare per morto il Barca che già in passato è riuscito a mettere a segno impressionanti rimonte. Proprio con il Psg infatti riuscì a ribaltare un 4-0 in trasferta nella Champions League 2016/17. Al ritorno in Spagna il Barca fu protagonista di una gara clamorosa con il 3-1 di Cavani all’ora di gioco che sembrava interrompere un sogno, realizzato con 3 reti tra il minuto 88 e il 95 due di Neymar e uno di Sergi Roberto. I catalani furono eliminati poi ai quarti di finale dalla Juventus di Max Allegri. Certo è però che quella era una squadra molto diversa e molto più forte di quella di oggi.

VIDEO BARCELLONA PSG: IL TABELLINO

Ecco il tabellino della gara Barcellona Psg:

Reti: Messi 27′, Mbappé 32′, Mbappé 65′, Kean 70′, Mbappé 85′

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Jordi Alba, Lenglet, Piqué (Puig 79′), Dest (Mingueza 71′), Pedri (Trincao 79′), Busquets (Pjanic 80′), De Jong, Griezmann (Braithwaite 85′), Messi, Dembelé. Allenatore: Ronald Koeman

Psg (4-2-3-1): Navas, Kurzawa, Kimpembe, Florenzi (Kehrer 89′), Gueye (Herrera 46′), Paredes, Mbappe, Verratti (Draxler 73′), Kean (Pereira 85′), Icardi. Allenatore: Mauricio Pochettino

Arbitro: Björn Kuipers

Ammoniti: Gueye.

