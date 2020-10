Video/ Barcellona Real Madrid (1-3) highlights e gol: i blancos vincono il Clasico

Il Barcellona cade in casa contro il Real Madrid nel clasico. Valverde, Sergio Ramos e Modric rendono inutile la rete del pareggio siglata da Ansu Fati. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Valverde! La sblocca il Real Madrid dopo appena cinque minuti di gioco! Benzema assiste il compagno di squadra che trafigge Neto. Altro assist di Benzema per Vinicius che calcia alto. Ansu Fati! Il Barcellona la riprende subito! Jordi Alba mette un cross al bacio, Ansu Fati brucia Sergio Ramos e trova la rete del pari. Inizio di gara davvero entusiasmante. Le due compagini stanno giocando a viso aperto, ne beneficia lo spettacolo. Messi ci prova ma Courtois para facile. Sergio Ramos di testa, Neto blocca facilmente. Messi trova un grandissimo Courtois, dall’altra parte Benzema trova un grande intervento di Neto. Gara che continua ad alta intensità. Quindici minuti alla fine della prima frazione. La gara è scesa d’intensità dopo una prima mezzora ricca di emozioni. Nacho si becca il cartellino giallo. Pochi minuti alla fine della prima frazione. Messi atterra Vinicius, per il direttore di gara non ci sono gli estremi del fallo. Nacho lascia il campo per Vazquez. Barcellona e Real Madrid all’intervallo vanno sull’uno ad uno.

SECONDO TEMPO

Sergio Ramos di testa non riesce a trovare lo specchio della porta. Grande giocata di Ansu Fati che supera Sergio Ramos e calcia, la palla sfiora il palo. Ansu Fati appoggia per Coutinho che di testa da due passi spreca in maniera incredibile! Gara che si accende a sprazzi, lo spettacolo in campo non sta deludendo le attese. Ricordiamo che Ansu fati è il primo minorenne a trovare il gol nel clasico. Rigore per il Real Madrid! Lenglet trattiene Sergio Ramos e l’arbitro indica il dischetto. Sergio Ramos non sbaglia! Il Real Madrid trova la rete del vantaggio. Il Real Madrid sta chiudendo bene tutte le linee di passaggio. Il Barcellona non ha ancora effettuato alcun cambio. Courtois sbaglia ad uscire e per poco non combina la frittata. Punizione interessante per il Barcellona, sulla sfera c’è Messi. la conclusione termina sulla barriera. Koeaman effettua tre cambi, dieci minuti al termine. Kroos! Neto salva sul tiro a botta sicuro del tedesco, spera ancora il Barcellona. Ancora Neto protagonista! Sergio Ramos a botta sicura, Varane di testa spreca poi di testa. Dembelè ci prova con il sinistro ma calcia male. Modric! La chiude il Real Madrid! Neto sbaglia ad uscire, Rodrygo serve Modric che supera il brasiliano e firma la vittoria del Real Madrid.

IL TABELLINO

RETE: 5′ Valverde, 8′ Ansu Fati, 62′ Sergio Ramos rig., 90′ Modric

BARCELLONA (4-2-3-1) – Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu Fati; Messi. A disp. R. Araujo, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, O. Dembélé, Riqui Puig, Trincao, S. Roberto, Junior, Iñaki Peña, Arnau Tenas. Allenatore: Koeman

REAL MADRID (4-3-3-) – Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinícius Junior. A disp. Lunin, Luis López, E. Militão, Modrić, Marcelo, Lucas V., Jović, Isco, Rodrygo. Allenatore: Zidane.

AMMONITI: Casemiro, Lenglet, Nacho, Messi, Alba

